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हिमाचल में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अध्यक्षों की नियुक्ति को HC ने किया रद्द, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार

मार्च 2026 को हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए STA और RTA के अध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में दयार याचिक पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीजन बेंच ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. राज्य सरकार ने साल 2023 में अधिसूचना जारी करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को STA का अध्यक्ष और परिवहन निदेशक को RTAs के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था. अदालत ने मामले पर बहस के बाद नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया. साथ ही मई 2023 की उस अधिसूचना को भी खारिज कर दिया, जिसके तहत ये नियुक्तियां की गई थीं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्षों को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है. राज्य सरकार की ओर से राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) में नियुक्त किए गए अध्यक्षों को हिमाचल हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी में है.

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की अगवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि, मामले में प्रतिवादी 2 और 3 यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव और ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर की STA और RTAs के अध्यक्ष पद के लिए आवश्यक योग्यता का प्रश्न नहीं है. उन्होंने कहा कि क्योंकि HRTC में उनके वित्तीय हित हैं ऐसे में इनकी नियुक्ति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(2) के प्रावधानों के विरुद्ध है. लिहाजा वे अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाते हैं. अदालत ने माना कि ACS और ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर के STA और RTA अध्यक्ष के रूप में किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे, हालांकि उन्हें कानून के अनुसार उचित आधार पर चुनौती दी जा सकती है.

31 मार्च तक नियमानुसार STA और RTAs के पुनर्गठन के आदेश

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीजन बेंच ने आदेश दिए की STA और RTAs के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्तियां जारी नहीं रहेगी. अदालत में राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक कानून के अनुसार STA और RTAs का पुनर्गठन करने और योग्य व्यक्तियों को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने की भी निर्देश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि STA और RTAs के अध्यक्ष के रूप में अधिकारी काम करना बंद कर दें. साथ ही नई नियुक्तियों तक STA और RTAs के अन्य सदस्य केवल दैनिक और आवश्यक कार्य ही जारी रखेंगे. लेकिन, यह सदस्य परमिट देने या अस्वीकार करने जैसे नीति से जुड़े निर्णय नहीं ले सकेंगे.

आनंद मोदगिल ने याचिका दायर कर नियुक्तियों को दी चुनौती

बीते साल अगस्त 2025 को ये मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था. हिमाचल हाईकोर्ट में आनंद मोदगिल की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका में उन्होंने तर्क दिया था कि प्रदेश में STA और RTAs का काम परिवहन व्यवस्था का रेगुलेशन है. ऐसे में सरकारी बस सेवा चला रहे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) और निजी बस ऑप्रेटरों के बीच निष्पक्षता रखना जरूरी है. ऐसे में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन अधिकारियों का अध्यक्ष पद पर रहना कानूनी रूप से गलत है.

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