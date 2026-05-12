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हिमाचल की पंचायत वोटर लिस्ट में पंजाब में रजिस्टर मतदाता, HC ने 41 वोटरों के मतदान पर लगाई रोक

चंबा की पंचायत वोटर सूची में पंजाब में पंजीकृत मतदाता शामिल होने के मामले में हाईकोर्ट ने 41 मतदाताओं के मतदान पर रोक लगाई.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया जारी है. इसी बीच प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा में सलूणी तहसील की संघणी पंचायत में मतदाता सूची का मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था. इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मतदाता सूची में शामिल 41 लोगों की मतदाता पात्रता को दी गई चुनौती को सही ठहराते हुए इन लोगों के मतदान करने पर रोक लगा दी है. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं.

हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

अदालत ने सलूणी एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर पाया कि जांच के दौरान 41 लोग न तो मौके पर मौजूद पाए गए और न ही वे स्थानीय निवास संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सके. ऐसे में यह साबित नहीं हो पाया कि इन लोगों का नाम मतदाता सूची में बने रहने का अधिकार और पात्रता सही है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र, विशेषकर पंचायत व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि केवल उसी पंचायत के निवासी स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया में भाग लें. इसी आधार पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन 41 व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति न दी जाए, जब तक वे संबंधित ग्राम पंचायत में अपने सामान्य निवास का वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते. अदालत ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2026 को होगी.

क्या है पूरा मामला ?

याचिकाकर्ता हेमराज की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंबा जिले की ग्राम पंचायत संघणी की मतदाता सूची में कई ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और नवांशहर में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. इसके अलावा आरोप है कि ये मतदाता पंचायत क्षेत्र के स्थायी निवासी भी नहीं हैं. याचिकाकर्ता ने ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर करने का आग्रह किया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि अगर विवादित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं, तो क्या पंचायत में अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षण की स्थिति प्रभावित होगी या नहीं, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होनी है. जिसमें चुनाव आयोग एवं SDM सलूणी को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी.

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