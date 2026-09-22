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सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बिजली चोरी का जुर्माना नहीं लगा सकता बोर्ड, ग्राउंड निरीक्षण करना ज़रूरी: हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत अनधिकृत बिजली उपयोग का असेसमेंट करने से पहले संबंधित अधिकारी को उपभोक्ता के परिसर का भौतिक निरीक्षण करना जरूरी है. केवल ऑडिट टीम या ऑडिट अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सीधे पेनल्टी या असेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता.

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह फैसला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए सुनाया. कोर्ट ने शिमला के मंडलायुक्त एवं अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मेसर्स सनॉक्स इंटरनेशनल पर लगाए गए 1,65,34,470 रुपये के जुर्माने को रद्द किया गया था.

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि असेसिंग ऑफिसर ने उपभोक्ता के परिसर का स्वयं निरीक्षण नहीं किया था और पूरी कार्रवाई ऑडिट अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑडिट अधिकारी कानून के तहत असेसमेंट करने के लिए अधिकृत 'असेसिंग ऑफिसर' की श्रेणी में नहीं आते. ऐसे में केवल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर धारा 126 के तहत वित्तीय देनदारी तय नहीं की जा सकती. कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के लिए कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है. अधिकारियों को नियमों की अनदेखी कर किसी उपभोक्ता पर एकतरफा वित्तीय बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती.