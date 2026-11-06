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बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटी के पुराने सदस्यों को हटाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चार पुराने सदस्यों को सामान्य सदस्यता के अधिकार देने के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने सोसाइटी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए कि संयुक्त सचिव (सहकारिता) के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को तुरंत लागू किया जाए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत में हुई

अदालत ने पाया कि प्रतिवादी बनाए गए सदस्य सोसाइटी के पुराने सदस्य हैं और उन्हें बिना नोटिस, उचित कारण के सोसाइटी की बैठकों और चुनाव प्रक्रिया में मतदान और भागीदारी के अधिकार से वंचित कर दिया गया था. इतना ही नहीं, उनके ट्रकों को गट्टा नंबर-1 से गट्टा नंबर-2 में स्थानांतरित कर दिया गया था. अदालत ने सदस्यता से संबंधित दस्तावेजों, पहचान पत्रों, एनरोलमेंट रजिस्टर, सदस्यता संख्या और कृषि प्रमाणपत्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि चारों प्रतिवादी बिलासपुर जिले के स्थायी निवासी हैं. प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, उनके पिता सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे. प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को वर्ष 1990 में, जबकि प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को क्रमशः 1996 और 1994 में सदस्य बनाया गया था.