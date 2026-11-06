बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर्स सोसाइटी के पुराने सदस्यों को हटाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला
हाईकोर्ट ने बिलासपुर ट्रक ऑपरेटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के चार पुराने सदस्यों को सामान्य सदस्यता के अधिकार देने का फैसला बरकरार रखा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ऑपरेटर्स ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चार पुराने सदस्यों को सामान्य सदस्यता के अधिकार देने के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने सोसाइटी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए कि संयुक्त सचिव (सहकारिता) के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को तुरंत लागू किया जाए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत में हुई
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी बनाए गए सदस्य सोसाइटी के पुराने सदस्य हैं और उन्हें बिना नोटिस, उचित कारण के सोसाइटी की बैठकों और चुनाव प्रक्रिया में मतदान और भागीदारी के अधिकार से वंचित कर दिया गया था. इतना ही नहीं, उनके ट्रकों को गट्टा नंबर-1 से गट्टा नंबर-2 में स्थानांतरित कर दिया गया था. अदालत ने सदस्यता से संबंधित दस्तावेजों, पहचान पत्रों, एनरोलमेंट रजिस्टर, सदस्यता संख्या और कृषि प्रमाणपत्रों का अवलोकन करने के बाद पाया कि चारों प्रतिवादी बिलासपुर जिले के स्थायी निवासी हैं. प्रतिवादी पक्ष के अनुसार, उनके पिता सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे. प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को वर्ष 1990 में, जबकि प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को क्रमशः 1996 और 1994 में सदस्य बनाया गया था.
सोसाइटी ने दलील दी कि चारों प्रतिवादी किरातपुर, पंजाब में कारोबार कर रहे हैं और बिलासपुर के निवासी नहीं होने के कारण उन्हें नाममात्र सदस्य बनाया गया था. वहीं, प्रतिवादियों ने कहा कि किरतपुर में व्यवसाय करने से उन्हें हिमाचल में सोसाइटी के माध्यम से ट्रक चलाने और सदस्यता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. मामले के अनुसार, सोसाइटी ने वर्ष 1993 में उपनियमों में संशोधन कर पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिलासपुर निवासी होने और वर्ष 1970 से पहले जिले में जमीन का मालिक होने की शर्त जोड़ी थी. वर्ष 2001 में नए ट्रकों के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई थी.
हाईकोर्ट ने कहा कि चारों प्रतिवादी वर्ष 2001 से पहले ही सोसाइटी के सदस्य बन चुके थे और सोसाइटी उनके सदस्य होने के तथ्य को नकारने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी. ऐसे में संयुक्त सचिव (सहकारिता) के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. लिहाज़ा अदालत ने सोसाइटी की याचिका खारिज करते हुए 22 दिसंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा और उसके निर्देशों को तुरंत लागू करने के आदेश दिए.
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