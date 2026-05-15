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फोरलेन निर्माण से गिरा था बहुमंजिला भवन, हाईकोर्ट में बोली कंस्ट्रक्शन कंपनी, आवेदन करने वाली महिला का नहीं है मकान

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर भट्ठाकुफर (कमलानगर) में फोरलेन निर्माण के कारण एक बहुमंजिला भवन गिर गया था. मामला खूब चर्चा में रहा था. पिछले साल जून महीने में ये मकान गिरा था. आरोप था कि गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अवैज्ञानिक निर्माण कार्य की वजह से मकान गिरा. मामला हाईकोर्ट पहुंचा.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शिमला के डीसी व एसडीएम शिमला (ग्रामीण) से पूछा है कि क्या भवन की मालकिन रंजना देवी को उचित मुआवजा मिल गया है या नहीं? मामले में सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी गावर कंस्ट्रक्शन की तरफ से अदालत को बताया गया कि मुआवजे के लिए प्रतिवेदन करने वाली महिला चंदा देवी है और ध्वस्त मकान उसका नहीं था.

दरअसल, चंदा देवी नाम की महिला ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के नाम एक पत्र लिखा था. पत्र में चंदा देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर न्याय दिलाने का आग्रह किया था. मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, डीसी शिमला, एसडीएम (ग्रामीण) शिमला और ग्राम पंचायत चमियाणा को नोटिस जारी किया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फोरलेन निर्माण कार्य करने वाली कंपनी मैसर्स गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, को इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश भी दिए थे.