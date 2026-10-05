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शिमला में सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगी एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर HC की रोक, सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिमला के जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र में स्थापित दो एंटी हेलगन के संचालन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकारी और निजी, दोनों तरह की एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर यह रोक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए लगाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया.