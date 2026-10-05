शिमला में सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगी एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर HC की रोक, सरकार से मांगा जवाब
कोर्ट के अनुसार, जिस दौरान एंटी हेलगन एक घंटे से अधिक समय तक संचालित रही, उस अवधि में अत्यधिक भारी बारिश हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 10:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिमला के जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र में स्थापित दो एंटी हेलगन के संचालन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकारी और निजी, दोनों तरह की एंटी हेलगन के इस्तेमाल पर यह रोक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए लगाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया.
अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि एंटी हेलगन का संचालन बंद किए जाने के बाद देओरीघाट, बरेओनघाट और आसपास के क्षेत्रों के बागवानों व किसानों को कोई लाभ हुआ है या नहीं. कोर्ट ने सरकार को एंटी हेलगन के प्रभावों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों और मेक्सिको, रोमानिया सहित अन्य देशों के अनुभवों का भी जवाब में उल्लेख करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने बागवानी निदेशक की ओर से दाखिल हलफनामे और स्थानीय स्तर पर मिले प्रतिनिधित्व का अवलोकन किया. कोर्ट के अनुसार, जिस दौरान एंटी हेलगन एक घंटे से अधिक समय तक संचालित रही, उस अवधि में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि बागवानों की यह चिंता विचारणीय है कि एंटी हेलगन के संचालन से बादल आसपास के क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो सकते हैं, जिसके चलते पड़ोसी इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है.
जुब्बल और कोटखाई के देओरीघाट तथा बरेओनघाट गांवों में दो एंटी हेलगन स्थापित हैं. इनके प्रभाव और प्रभावशीलता को लेकर डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की ओर से अध्ययन किया जा रहा है. इस अध्ययन को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में कम से कम चार वर्ष लगने की बात सामने आई है. इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने नौणी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के माध्यम से उसे मामले में नया प्रतिवादी बनाया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है.
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