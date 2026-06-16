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हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, आरएंडपी रूल्स के खिलाफ नहीं होगी कोई भर्ती, बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती सरकार: HC

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार और सरकार से जुड़े उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन रूल्स के विपरीत नहीं होगी. इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में पहले तो आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसके बाद रोगी कल्याण समिति में समाहित कर लिया जाता है. इस प्रकार अधिकारियों ने अज्ञात उद्देश्यों के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में एक गुप्त मार्ग खोला है. हाईकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके पास यह पूरी जानकारी नहीं है कि प्रदेश सरकार सहित अन्य उपक्रमों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य सचिव सहित वित्त सचिव को स्पष्टीकरण के लिए अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे.

'बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती सरकार'

मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चन्द्र नेगी की खंडपीठ ने की. खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई जानी जरूरी है. सरकार के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को किनारे कर आउटसोर्स भर्तियां करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है. सरकार धन की बचत का बहाना बनाकर बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नीतिगत निर्णय लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करके उनका शोषण किया जा रहा है. रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है.

आउटसोर्स पर इतने लोगों की हुई भर्ती