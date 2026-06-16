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हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, आरएंडपी रूल्स के खिलाफ नहीं होगी कोई भर्ती, बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती सरकार: HC

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को किनारे कर आउटसोर्स भर्तियां करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है.

HIMACHAL OUTSOURCE RECRUITMENT BAN
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:29 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार और सरकार से जुड़े उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों यानी रिक्रूटमेंट एंड प्रोमोशन रूल्स के विपरीत नहीं होगी. इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में पहले तो आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसके बाद रोगी कल्याण समिति में समाहित कर लिया जाता है. इस प्रकार अधिकारियों ने अज्ञात उद्देश्यों के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में एक गुप्त मार्ग खोला है. हाईकोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके पास यह पूरी जानकारी नहीं है कि प्रदेश सरकार सहित अन्य उपक्रमों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य सचिव सहित वित्त सचिव को स्पष्टीकरण के लिए अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे.

'बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती सरकार'

मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चन्द्र नेगी की खंडपीठ ने की. खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई जानी जरूरी है. सरकार के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को किनारे कर आउटसोर्स भर्तियां करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है. सरकार धन की बचत का बहाना बनाकर बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नीतिगत निर्णय लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करके उनका शोषण किया जा रहा है. रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है.

आउटसोर्स पर इतने लोगों की हुई भर्ती

खंडपीठ ने कहा कि इस न्यायालय को उन रिक्तियों के प्रतिशत के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध ये सभी आउटसोर्सिंग नियुक्तियां की गई हैं. कोर्ट को कुछ आंकड़े (डेटा) सौंपे गए हैं, जिनसे पता चलता है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 17,114 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती किया गया है. उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी सहित कुल 42 संस्थानों में ये नियुक्तियां हुई हैं. इनमें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में 630, जल शक्ति विभाग में 542, विद्युत निगम लिमिटेड में 1,473, ग्रामीण विकास विभाग में 632, कृषि निदेशालय में 803, पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में 793 और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय में कुल 2,578 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है. मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है.

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