ETV Bharat / state

रेणुका जी मेले को लेकर हाईकोर्ट सख्त, झील और परशुराम ताल के 100 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के रेणुका जी मेले के दौरान श्री रेणुका झील, परशुराम ताल और वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मेले के दौरान सभी व्यावसायिक गतिविधियां मेला मैदान तक सीमित रहनी चाहिए और रेणुका जी झील तथा परशुराम ताल के आसपास 100 मीटर से कम दूरी के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने 19 से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होने वाले मेले के लिए स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और अतिक्रमण हटाने सहित 12 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने उपायुक्त सिरमौर की ओर से दाखिल हलफनामे, प्रस्तुत तस्वीरों और एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में पाया कि तस्वीरों में परशुराम ताल की परिक्रमा के आसपास भी दुकानें और स्टॉल लगाए जाने की स्थिति सामने आई है. यह क्षेत्र इको-फ्रैजाइल जोन का हिस्सा है. एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि परशुराम ताल, माता श्री रेणुका जी मंदिर और मेला मैदान अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं. ऐसे में व्यावसायिक गतिविधियों को मेला मैदान तक सीमित रखा जाना चाहिए और परशुराम ताल के आसपास किसी प्रकार के टेंट या व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए.