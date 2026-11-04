रेणुका जी मेले को लेकर हाईकोर्ट सख्त, झील और परशुराम ताल के 100 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण के मामले पर भी नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के रेणुका जी मेले के दौरान श्री रेणुका झील, परशुराम ताल और वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मेले के दौरान सभी व्यावसायिक गतिविधियां मेला मैदान तक सीमित रहनी चाहिए और रेणुका जी झील तथा परशुराम ताल के आसपास 100 मीटर से कम दूरी के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने 19 से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होने वाले मेले के लिए स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और अतिक्रमण हटाने सहित 12 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने उपायुक्त सिरमौर की ओर से दाखिल हलफनामे, प्रस्तुत तस्वीरों और एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में पाया कि तस्वीरों में परशुराम ताल की परिक्रमा के आसपास भी दुकानें और स्टॉल लगाए जाने की स्थिति सामने आई है. यह क्षेत्र इको-फ्रैजाइल जोन का हिस्सा है. एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि परशुराम ताल, माता श्री रेणुका जी मंदिर और मेला मैदान अलग-अलग स्थानों पर स्थित हैं. ऐसे में व्यावसायिक गतिविधियों को मेला मैदान तक सीमित रखा जाना चाहिए और परशुराम ताल के आसपास किसी प्रकार के टेंट या व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना नहीं होनी चाहिए.
पिछली रिपोर्ट में सामने आई थी गंदगी और खराब सफाई व्यवस्था
अदालत ने 5 दिसंबर 2024 की पिछली रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें मेले के बाद बड़ी संख्या में आवारा पशुओं के कचरे में भोजन तलाशने, प्लास्टिक के ढेर जमा होने और परशुराम ताल के आसपास गंदगी फैलने की बात सामने आई थी. रिपोर्ट में एक मृत पशु का भी उल्लेख था, जिसकी मौत प्लास्टिक निगलने के कारण होने की आशंका जताई गई थी. निरीक्षण के समय शौचालयों की स्थिति भी खराब पाई गई थी. बताया गया था कि शौचालयों में पानी नहीं था, वे बंद पड़े थे और खुले में शौच की स्थिति बनी हुई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि मेले के लिए दी जाने वाली अनुमतियों को अधिक व्यवस्थित और समन्वित तरीके से नियंत्रित करने की आवश्यकता है.
कम से कम 100 अस्थायी शौचालय बनाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मेले से पहले ही अंतिम रूप से तैयार की जाए. लगभग 10,000 लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए कम से कम 100 अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की जाए. सफाई कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों की संख्या भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाए. व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अपने द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को वापस ले जाने की जिम्मेदारी देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का जमाव कम किया जा सके.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मेले के दौरान अभयारण्य की सीमा के भीतर लाउडस्पीकर और तेज आवाज वाले ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी. वन विभाग और पुलिस को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा. सभी सांस्कृतिक मंच अभयारण्य के बाहर स्थापित किए जाएं और झील के किनारे स्थित मंदिरों के आसपास साइलेंस जोन बनाए रखा जाए. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिदिन ध्वनि स्तर की रीडिंग लेने के निर्देश भी दिए गए हैं.
प्लास्टिक बिक्री की जांच और कचरा जलाने पर रोक
हाईकोर्ट ने प्रवेश द्वार पर प्लास्टिक की बिक्री और उसके इस्तेमाल की जांच के लिए संयुक्त फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करने के निर्देश दिए हैं. स्क्वॉड को चालान करने की शक्तियों के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि विक्रेताओं द्वारा लाए गए कचरे को मौके पर जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके.
शौचालयों की सफाई, अस्थायी शौचालयों के रखरखाव और कचरे के निस्तारण के लिए दिए गए ठेकों की निगरानी रेणुका जी विकास बोर्ड को करनी होगी. यदि कोई मृत पशु मिलता है, तो उसे 48 घंटे के भीतर हटाने की व्यवस्था की जाए. पशुपालन विभाग और ग्राम पंचायतों को आवारा पशुओं को मेला मैदान और झील के किनारों से दूर रखने तथा उन्हें वहां घूमने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
मेले के तीन दिन के भीतर हटाने होंगे सभी स्टॉल
अदालत ने कहा कि दुकानदारों को इको-फ्रैजाइल क्षेत्रों में अनिश्चित अवधि तक स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. प्रशासन को दुकानदारों के परिसर में रहने की अवधि निर्धारित करनी होगी. मेले के समापन के तीन दिनों के भीतर सभी स्टॉल हटाए जाने चाहिए और संबंधित दुकानदारों को अपने कब्जे वाले स्थान की सफाई करने का प्रमाणपत्र देना होगा.
अदालत ने एमिकस क्यूरी को मेले के शुरू होने से पहले और उसके समाप्त होने के बाद संयुक्त निरीक्षण करने को कहा है. इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें उपायुक्त की ओर से नामित दो व्यक्ति, वन्यजीव विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक-एक व्यक्ति तथा बोर्ड का एक प्रतिनिधि शामिल होगा.
इसके अलावा, मेले की निविदाओं से प्राप्त राशि का कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सा सफाई में सहयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को मानदेय देने के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न गंदगी को साफ करने की पूरी जिम्मेदारी केवल वन्यजीव विभाग के अधिकारियों पर नहीं छोड़ी जा सकती.
2011 के आदेश के बावजूद अतिक्रमण का मामला लंबित
हाईकोर्ट ने रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य में अतिक्रमण के मामले पर भी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि इस संबंध में 21 फरवरी 2011 को आदेश पारित किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने मामले में आवश्यक कार्रवाई नहीं की. पूर्व आदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए 31 दिसंबर 2011 तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी.
उपायुक्त सिरमौर के हलफनामे के अनुसार, राजस्व अधिकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों और कथित अतिक्रमणकारियों की मौजूदगी में 20 जनवरी 2025 को अभयारण्य की निशानदेही की थी. 22 फरवरी 2025 की रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर बने तीन अतिक्रमणों की पहचान की गई थी, जिनमें आश्रम और दुकानें शामिल हैं. वन्यजीव रेंज अधिकारी, रेणुका जी ने इस संबंध में वन्यजीव प्रभाग के कलेक्टर, शिमला के समक्ष शिकायतें दाखिल की थीं और कानूनी कार्यवाही पूरी करने के लिए दो महीने का समय मांगा गया था. हाईकोर्ट ने इन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
वन्यजीवों के बाड़ों का आकार नियमानुसार रखने को कहा
अदालत ने वन्यजीवों को तत्काल जंगल में छोड़ने का निर्देश नहीं दिया, क्योंकि उनके संबंध में अधिकारियों की ओर से औचित्य प्रस्तुत किया गया था. हालांकि, एमिकस क्यूरी ने बताया कि तीन तेंदुओं को बचाकर पहले टूटीकंडी स्थित बचाव एवं पुनर्वास केंद्र में रखा गया था और केंद्र में जगह की कमी के कारण उन्हें रेणुका जी स्थानांतरित किया गया. अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि तेंदुओं के बाड़े बहुत छोटे हैं और उन्हें घूमने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है. इस पर वन विभाग को निर्देश दिया गया कि बाड़ों का रखरखाव निर्धारित मानकों और आवश्यक आकार के अनुसार सुनिश्चित किया जाए. दोनों आंखों से दृष्टिहीन मादा काले भालू को भी जंगल में छोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया.
रेणुका जी बोर्ड के खातों का हर साल ऑडिट कराने के निर्देश
हाईकोर्ट ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रेणुका जी बोर्ड के खातों का प्रतिवर्ष उपायुक्त से विधिवत ऑडिट कराने संबंधी एमिकस क्यूरी के सुझाव का पालन करने के निर्देश भी दिए. अदालत ने कहा कि झील की परिक्रमा में बाधा डालने वाली संरचनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए और पूरे क्षेत्र को साफ-सुथरा रखते हुए उसकी प्राकृतिक सुंदरता बहाल की जानी चाहिए.
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