ETV Bharat / state

चर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामला, हिमाचल हाईकोर्ट में 4 हफ़्ते के लिए सुनवाई टली

संजौली मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टली.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई है. सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र सिंह अदालत की अदालत में लिस्ट था. मामले पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नगर निगम शिमला की ओर से अनुपालना रिपोर्ट पेश की गई थी. इसमें कोर्ट को बताया गया कि मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ कर ऊपर की अवैध मंजिलें गिरा दी गई है. अब न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मामले पर बहस के लिए 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं. मामले पर अब दोनों पक्षों में नियमित बहस शुरू होनी है.

अगली सुनवाई से शुरू होगी मामले में नियमित बहस

इससे पहले बीते 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था. इसके अलावा प्रतिवादी नगर निगम के जवाब पर वक्फ बोर्ड की ओर से कंप्लायंस भी फाइल कर दिया गया था. जिसके बाद मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस शुरू होगी. शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का यह मामला पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत से होते हुए शिमला जिला अदालत पहुंचा. जिसके बाद बीते साल दिसंबर महीने में मामला हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. जिस पर अब नियमित बहस शुरू होने जा रही है.

HC ने दो मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए हैं आदेश

मामले में बीते साल 3 दिसंबर को हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय मोहन गोयल ने प्रतिवादी शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था. जस्टिस गोयल ने अपने आदेशों में अगले आदेशों तक मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को लेकर स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए थे. साथ ही वक्फ बोर्ड को दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को तुरंत ध्वस्त करने के भी आदेश दिए थे.

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट के अनुरोध को नजर अंदाज करना पड़ा महंगा, अदालत ने हिमाचल सरकार पर लगाई दस लाख रुपए की कॉस्ट

TAGGED:

SANJAULI ILLEGAL MOSQUE CASE
संजौली अवैध मस्जिद मामला
HIMACHAL HIGH COURT
HIGH COURT ON SANJAULI MOSQUE
HC HEARING IN SANJAULI MOSQUE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.