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चर्चित संजौली अवैध मस्जिद मामला, हिमाचल हाईकोर्ट में 4 हफ़्ते के लिए सुनवाई टली

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई है. सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस वीरेंद्र सिंह अदालत की अदालत में लिस्ट था. मामले पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नगर निगम शिमला की ओर से अनुपालना रिपोर्ट पेश की गई थी. इसमें कोर्ट को बताया गया कि मस्जिद की निचली दो मंजिलों को छोड़ कर ऊपर की अवैध मंजिलें गिरा दी गई है. अब न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मामले पर बहस के लिए 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं. मामले पर अब दोनों पक्षों में नियमित बहस शुरू होनी है.

अगली सुनवाई से शुरू होगी मामले में नियमित बहस

इससे पहले बीते 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था. इसके अलावा प्रतिवादी नगर निगम के जवाब पर वक्फ बोर्ड की ओर से कंप्लायंस भी फाइल कर दिया गया था. जिसके बाद मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस शुरू होगी. शिमला के संजौली उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का यह मामला पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत से होते हुए शिमला जिला अदालत पहुंचा. जिसके बाद बीते साल दिसंबर महीने में मामला हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. जिस पर अब नियमित बहस शुरू होने जा रही है.