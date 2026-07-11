हिमाचल हाईकोर्ट ने इन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में किया नामित, जानिए क्या हैं मायने?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 15 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:22 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल हाईकोर्ट के 15 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है. सूची में एक महिला अधिवक्ता और 14 पुरुष अधिवक्ताओं के नाम शामिल किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) और 'हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम) नियम, 2025' के नियम 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई है.
सूची में इन अधिवक्ताओं के नाम शामिल
हिमाचल हाईकोर्ट में डेजिग्नेटिड सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने वाले अधिवक्ताओं में एडवोकेट अजय चंदेल, अखिल सैन चोपड़ा और अरविंद शर्मा के नाम शामिल हैं. इसके अलावा अधिवक्ता दीपक गुप्ता, देश राज, करन सिंह कंवर और मनोज पाठक को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है. साथ ही इस सूची में एडवोकेट ओंकार नाथ जयराथ, राहुल गुप्ता, राम मूर्ति बिष्ट, सुमीत राज शर्मा, सुरेंद्र कुमार शर्मा, विकास राठौर और विक्रांत ठाकुर शामिल हैं. सूची में एकमात्र महिला अधिवक्ता शुभा महाजन को भी वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है.
क्या हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने के मायने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा कानूनी पेशे में विशेष सम्मान और विशेषज्ञता का प्रतीक माना जाता है. वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिलने के साथ ही अधिवक्ताओं को कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं. दर्जा प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अदालत की सामने वाली बेंचों, यानी ‘इनर बार’ (Inner Bar) में बैठने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है. कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान उन्हें सामान्य अधिवक्ताओं की तुलना में पहले अपनी बात रखने और बहस करने की प्राथमिकता भी दी जाती है. इतना ही नहीं, उनके मामलों को कई बार अदालत में पहले या उनके आग्रह पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर भी सुना जाता है. वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अदालत में एक अलग और विशिष्ट गाउन पहनने का अधिकार मिलता है, जो उनकी विशिष्ट पहचान का प्रतीक होता है.