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AIIMS की तर्ज पर विकसित होंगे हिमाचल के मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग में तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाए. सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को गंभीर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चल रही स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने हजारों पदों पर भर्ती की है. इसके अलावा विभिन्न पैरामेडिकल श्रेणियों के 71 पदों और 50 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. वहीं, पैरामेडिकल स्टाफ के 162 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी.

मेडिकल कॉलेजों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के मेडिकल संस्थानों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी (AIMSS) चमियाणा में अत्याधुनिक जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके अलावा आईजीएमसी शिमला में पीईटी स्कैन मशीन स्थापित की जा चुकी है, जबकि टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के लिए भी पीईटी स्कैन मशीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है.

शिक्षा और आधारभूत ढांचे का भी होगा विस्तार