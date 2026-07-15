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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब होगा सहारा योजना के लाभार्थियों की लंबित राशि का भुगतान, 'उपचार और मेडिकल बिल में भारी अनियमितता'

हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का दावा, प्रदाश में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ सुधार, स्टाफ 35 से बढ़कर 80 से 85% हुआ.

Dhaniram Shandil on Himachal Health Schemes
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 12:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार बनने के समय स्वास्थ्य विभाग में केवल 35 से 36 फीसदी स्टाफ उपलब्ध था, जबकि अब यह बढ़कर 80 से 85 फीसदी तक पहुंच गया है.

स्टाफ 35 प्रतिशत से बढ़कर 80 से 85 फीसदी हुआ

आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, नई भर्तियों, मॉडर्न मेडिकल इक्वीपमेंट्स, रोबोटिक सर्जरी, हिमकेयर और सहारा योजना से जुड़े मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि, "सरकार बनने के समय विभाग में केवल 35 से 36 प्रतिशत स्टाफ कार्यरत था, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 85 फीसदी तक पहुंच गया है. कुछ स्थानों पर अभी भी स्टाफ की कमी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है."

धनीराम शांडिल ने बताया कि, प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विकसित किया जा रहा है. इनमें से 50 से अधिक संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि शेष संस्थानों में भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी. इन संस्थानों में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए वहां पहले मशीनें भेजी गई हैं.

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल (ETV Bharat)

300 से अधिक मेडिकल ऑफिसर के पद भरे गए

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, चिकित्सा अधिकारियों के 300 से अधिक पद भरे जा चुके हैं और 200 से अधिक नए पदों को भरने के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग भेजी जाएगी. वहीं, स्टाफ नर्सों के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनमें 71 पद बैचवाइज आधार पर भरे जा चुके हैं. इसके अलावा 37 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में नई एक्स-रे मशीनें और 22 संस्थानों में अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की जा रही हैं. पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए लगभग 325 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा विकसित करने पर जोर

धनीराम शांडिल ने कहा कि, प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक सर्जरी की सुविधा विकसित की जा रही है. आईजीएमसी शिमला, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है, जबकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी इसकी तैयारी चल रही है. आईजीएमसी शिमला में 6.94 करोड़ रुपये की लागत से 128-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, 2.23 करोड़ रुपये की डिजिटल एक्स-रे मशीन, 20.72 करोड़ रुपये की पीईटी-सीटी स्कैन मशीन और 22.8 करोड़ रुपये की 3-टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की जा चुकी है. हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाणा में भी 22.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 3-टेस्ला एमआरआई मशीन की स्थापना और संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

Himachal Pradesh Health Minister Dhaniram Shandil
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल (ETV Bharat)

एक सप्ताह में सहारा योजना के लाभार्थियों को लंबित भुगतान?

हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, "सहारा योजना में विभागीय बदलाव और दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण कुछ देरी हुई है, लेकिन पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित राशि जारी करने का प्रयास किया जाएगा. 3,000 की सहायता के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. हिमकेयर के तहत लगभग 425 करोड़ रुपये और आयुष्मान योजना के तहत लगभग 235 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सीमा तय किए जाने के कारण भुगतान में दिक्कतें आई हैं और सरकार चरणबद्ध तरीके से लंबित राशि का भुगतान कर रही है."

उपचार और मेडिकल बिल में भारी अनियमितता

इसके साथ ही निजी अस्पतालों को हिमकेयर योजना से बाहर रखने को लेकर धनीराम शांडिल ने कहा कि, कुछ मामलों में उपचार और दवाइयों के बिलों में भारी अनियमितताएं सामने आई थीं. इसी वजह से सरकार ने फिलहाल निजी अस्पतालों को योजना से अलग रखते हुए सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि, सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखते हुए आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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