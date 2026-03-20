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MLA हंसराज पॉक्सो मामला: HC ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए SP चंबा को किया तलब, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को

शिमला: भाजपा विधायक हंसराज को मिली पॉक्सो मामले में जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी स्टेट के कड़े आग्रह पर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला चंबा पुलिस अधीक्षक को भी तलब किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए एसपी चंबा अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित हों. जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच अब इस मामले पर सुनवाई कर रही है. मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.

जस्टिस संदीप शर्मा ने अपने आदेश में कहा

हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने अपने लिखित आदेशों में कहा, "जबकि बार-बार अवसर दिया गया, मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. फिर भी प्रतिवादी स्टेट की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल के कड़े आग्रह पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रतिवादी राज्य को 10 दिन का अतिरिक्त दिया जाता है. स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सुनवाई की अगली तारीख पर चंबा पुलिस अधीक्षक न्यायालय में मौजूद रहेंगे".