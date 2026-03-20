MLA हंसराज पॉक्सो मामला: HC ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए SP चंबा को किया तलब, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
MLA हंसराज POCSO केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने SP चंबा को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए तलब किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 11:17 AM IST
शिमला: भाजपा विधायक हंसराज को मिली पॉक्सो मामले में जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादी स्टेट के कड़े आग्रह पर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जिला चंबा पुलिस अधीक्षक को भी तलब किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए एसपी चंबा अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित हों. जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच अब इस मामले पर सुनवाई कर रही है. मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है.
जस्टिस संदीप शर्मा ने अपने आदेश में कहा
हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने अपने लिखित आदेशों में कहा, "जबकि बार-बार अवसर दिया गया, मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. फिर भी प्रतिवादी स्टेट की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल के कड़े आग्रह पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रतिवादी राज्य को 10 दिन का अतिरिक्त दिया जाता है. स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सुनवाई की अगली तारीख पर चंबा पुलिस अधीक्षक न्यायालय में मौजूद रहेंगे".
भाजपा विधायक की जमानत को HC में मिली चुनौती
चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है. विधायक को इस मामले में सेशन कोर्ट चंबा ने बीते साल 27 नवंबर को जमानत दे दी थी. इसके बाद पीड़िता की याचिका पर मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा है. याचिका में पीड़िता ने विधायक की जमानत को चुनौती दी है. इस मामले में स्टेट और आरोपी विधायक हंसराज के साथ-साथ SP जिला चंबा, SHO महिला पुलिस स्टेशन चंबा को प्रतिवादी बनाया गया है.
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