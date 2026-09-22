सीएम के नए ऑफिस से जुड़ा मामला, ऐतिहासिक एलर्सली भवन के समीप अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
सीएम के नए ऑफिस से जुड़ा मामला, ऐतिहासिक एलर्सली भवन के समीप अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य सचिवालय की ऐतिहासिक इमारत एलर्सली के समीप नए निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप है. हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए ऑफिस का उद्घाटन किया है, लेकिन ये नया निर्माण कानूनी मामला बन गया है.
हाईकोर्ट ने मामले में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से तीन सप्ताह में विस्तार से शपथ पत्र अथवा जवाब तलब किया है. अदालत ने ऐतिहासिक एलर्सली भवन के पास हो रहे अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर सरकार से विस्तार से जवाब पेश करने को कहा है.
मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. इस मामले में कैप्टन अतुल शर्मा ने अदालत में शिकायत की थी. कैप्टन अतुल वर्मा की शिकायत पर अदालत ने स्वत संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है. राजधानी के छोटा शिमला में स्थित ऐतिहासिक एलर्सली भवन में राज्य सरकार का सचिवालय है. यहां पुरानी इमारत के ठीक पास कंक्रीट का नया ढांचा खड़ा किया जा रहा है.
मामले में अदालत को सूचित किया गया कि यह नया निर्माण ऐतिहासिक इमारत को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है. यानी नया निर्माण पुरानी ऐतिहासिक इमारत को एक तरह से दबा रहा है. साथ ही नया कंक्रीट निर्माण ऐतिहासिक इमारत के कुछ हिस्सों को छू रहा है. इस संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली गई. वहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस निर्माण में अनिवार्य सेट-बैक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं.
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहली अगस्त को सीनियर एडवोकेट देवयानी शर्मा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था. वहीं, जनहित याचिका में मामले की जांच को लेकर एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आग्रह किया गया है. साथ ही दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. सोमवार को ठीक जिस समय नए ऑफिस का उद्घाटन हो रहा था, वहीं, हाईकोर्ट की बैंच मामले में सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने न्यायमित्र की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार सरकार को इस पूरे मामले पर 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब/शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 5 नवंबर 2026 को तय की गई है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, सैलानियों को मिलेगी सहूलियत, अधिसूचना जारी