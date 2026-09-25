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शिमला में फोरलेन निर्माण से मकान को नुकसान, बुजुर्ग विधवा की शिकायत पर हाईकोर्ट ने तलब किया NHAI से जवाब

फोरलेन निर्माण से शिमला में बुजुर्ग महिला के घर को पहुंचा नुकसान. पीड़ित की शिकायत पर हाईकोर्ट ने एनएचएआई से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 9:58 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली के समीप चलौंठी इलाके में फोरलेन निर्माण के कारण एक बुजुर्ग महिला के आवास को पहुंचे नुकसान पर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है. फोरलेन निर्माण के कारण संजौली के चलौंठी इलाके में वर्मा निवास की रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला देवकी देवी ने अपनी परेशानी को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष एक शिकायत सौंपी थी.

बुजुर्ग महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि एनएचएआई के ठेकेदार और निर्माण कंपनी मैसर्स गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड फोरलेन का काम कर रही है. इस कंपनी की तरफ से किए जा रहे फोरलेन निर्माण के कार्य से उनका मकान पूरी तरह असुरक्षित हो गया है. मकान असुरक्षित होने पर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है.

हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला की शिकायत के इस प्रतिवेदन की प्रति एनएचएआई को सौंपते हुए इस पर अथॉरिटी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. प्रभावित देवकी देवी ने अपनी अर्जी में प्रशासन और एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

महिला ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने तकनीकी मूल्यांकन के बाद उनके मकान के नुकसान का आकलन 28.22 लाख रुपये किया था, लेकिन एनएचएआई ने इस आकलन की रकम को मनमाने ढंग से घटाकर महज 5.49 लाख रुपये कर दिया. यह रकम मरम्मत के लिए भी नाकाफी है.

महिला ने बताया कि उनके मकान की वास्तविक बाजार कीमत लगभग 44.78 लाख रुपये है. मकान असुरक्षित होने के कारण उनके किरायेदारों ने भी अपने कमरे खाली कर दिए हैं. इससे उन्हें पिछले दो साल में करीब 12 लाख रुपये के किराए का नुकसान (50,000 रुपये प्रति महीना) हुआ है. कंपनी द्वारा बिना किसी अधिग्रहण के उनकी निजी जमीन पर निर्माण का मलबा डंप किया है. कंपनी ने गांव के लोगों के लिए रास्ता नहीं बनाया है. इस कारण सैकड़ों लोग उनके घर के आगे की निजी जमीन का इस्तेमाल रास्ते के तौर पर कर रहे हैं.

अदालत ने इन सभी गंभीर मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए एनएचएआई को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ मोहलत प्रदान की है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है.

उल्लेखनीय है कि शिमला में फोरलेन निर्माण के कारण हाल ही के दिनों में कई मकानों में दरारें आने से लोगों में चिंता है. यहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. आरोप है कि निर्माण कार्य में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है.

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Last Updated : September 25, 2026 at 10:12 PM IST

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