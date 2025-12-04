संजौली मस्जिद मामला, हाईकोर्ट के आदेश को टूल की तरह इस्तेमाल न करे वक्फ बोर्ड, एमसी कोर्ट के फैसले के अनुसार गिराए अवैध ढांचा
हिमाचल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को एमसी कोर्ट के फैसले के अनुसार अवैध ढांचा गिराने के आदेश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 8:11 PM IST
शिमला: देशभर में चर्चा में आया शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद के मामले में अब हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरी मंजिल से ऊपर का सारा निर्माण गिराना होगा. वक्फ बोर्ड ने नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के लिए हामी भरी थी. इसी पर हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड को अपनी पूर्व में दी गई अवैध ढांचे को हटाने की अंडरटेकिंग का पालन करना होगा.
हाईकोर्ट ने ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, लेकिन साथ ही सख्त शब्दों में ये भी कहा कि उक्त आदेश को वक्फ बोर्ड टूल की तरह इस्तेमाल न करे. वक्फ बोर्ड ये न समझे कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश ऊपर की मंजिलों पर भी लागू है. स्टेट्स-को वाला आदेश केवल ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल के लिए है. इससे ऊपर का ढांचा हर हाल में नगर निगम आयुक्त की अदालत में दी गई अंडरटेकिंग के अनुसार हटाना होगा. साथ ही हाईकोर्ट ने इसे तय समय सीमा में हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड के दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल के सारे अवैध निर्माण को हटाना होगा.
उल्लेखनीय है कि एमसी कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी मंजिलों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. बाद में जिला अदालत ने निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार दिया था और उसे गिराने के आदेश दिए थे. साथ ही जिला अदालत ने एमसी कमिश्नर कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा था. बाद में वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी. पहले ये चुनौती डबल बैंच में दी गई. वहां जिस आधार को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उसके कागज अधूरे होने के कारण याचिका वापस ली गई थी. फिर एकल पीठ में मामला आया है.
उल्लेखनीय है कि संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हिंदू संगठनों का कहना है कि जब अदालत का आदेश आ चुका है तो मस्जिद का बिजली पानी का कनेक्शन काट कर अवैध निर्माण को हटाना चाहिए. फिलहाल, हाईकोर्ट ने मामले में नगर निगम शिमला को प्रतिवादी के रूप में नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई नए साल में 9 मार्च को तय की गई है.
