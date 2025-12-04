ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामला, हाईकोर्ट के आदेश को टूल की तरह इस्तेमाल न करे वक्फ बोर्ड, एमसी कोर्ट के फैसले के अनुसार गिराए अवैध ढांचा

संजौली मस्जिद मामला ( FILE )

शिमला: देशभर में चर्चा में आया शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद के मामले में अब हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरी मंजिल से ऊपर का सारा निर्माण गिराना होगा. वक्फ बोर्ड ने नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के लिए हामी भरी थी. इसी पर हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड को अपनी पूर्व में दी गई अवैध ढांचे को हटाने की अंडरटेकिंग का पालन करना होगा. हाईकोर्ट ने ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, लेकिन साथ ही सख्त शब्दों में ये भी कहा कि उक्त आदेश को वक्फ बोर्ड टूल की तरह इस्तेमाल न करे. वक्फ बोर्ड ये न समझे कि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश ऊपर की मंजिलों पर भी लागू है. स्टेट्स-को वाला आदेश केवल ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल के लिए है. इससे ऊपर का ढांचा हर हाल में नगर निगम आयुक्त की अदालत में दी गई अंडरटेकिंग के अनुसार हटाना होगा. साथ ही हाईकोर्ट ने इसे तय समय सीमा में हटाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड के दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल के सारे अवैध निर्माण को हटाना होगा. संजौली मस्जिद मामले से जुड़ा हाईकोर्ट का आदेश (Himachal High Court Order)