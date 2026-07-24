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चरस तस्करी मामले में पुलिस की 'बनाई कहानियों' और विरोधाभास पर हाईकोर्ट के गंभीर सवाल, आरोपियों को बरी करने का आदेश बरकरार

चरस तस्करी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने आरोपियों को बरी किया था. इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग पुलिस थाना के तहत आने वाले एक पुराने चरस तस्करी मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले की पुष्टि की है. अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस की तरफ से पेश की गई कहानी में इतने विरोधाभास और विसंगतियां हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी कहानी थाने में बैठकर कागजों पर तैयार की गई थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 फरवरी 2011 की शाम को एएसआई की अगुवाई में पुलिस टीम ने ठियोग के छैला रोड पर गजेड़ी बाईपास के पास नाका लगाया था. इस दौरान छैला की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग आते दिखाई दिए. पुलिस का दावा था कि बीच में बैठे आरोपी के पिट्ठू बैग से तलाशी के दौरान 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने 31 अगस्त 2012 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी. पुलिस ने दलील दी थी कि जगह सुनसान थी और अंधेरा होने के कारण कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला. हालांकि, गवाही में यह साबित हुआ कि जहां नाका लगा था, वहां 5-6 दुकानें, रिहायशी मकान और एक रेस्टोरेंट (रोम पैलेस) मौजूद थे. इसके अलावा व्यस्त रहने वाले इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी जारी थी. पुलिस ने दावा किया कि फरवरी की कड़ाके की ठंड और घने अंधेरे में बिना किसी रोशनी के इंतजाम के पूरी जांच और जब्ती की कागजी कार्रवाई पुलिस की सरकारी गाड़ी के बोनट पर की गई, जिसे अदालत ने व्यावहारिक रूप से असंभव और अविश्वसनीय माना.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट के कड़े प्रावधानों को देखते हुए पुलिस की गवाही बेहद विश्वसनीय और त्रुटिहीन होनी चाहिए. इस मामले में विसंगतियों के संचयी प्रभाव से पूरी कहानी संदिग्ध हो जाती है. अदालत ने दोहराया कि स्थापित कानून के तहत यदि मामले में थोड़ा सा भी संदेह पैदा होता है, तो उसका सीधा लाभ आरोपियों को दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर अपील को खारिज कर दिया गया.

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