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Himachal HC ने PWD चीफ इंजीनियर को मिले सेवा विस्तार को किया रद्द, कोर्ट ने कहा- 'आदेश में ‘जनहित’ लिख देने से जनहित साबित नहीं हो जाता'

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियर-इन-चीफ नरिंदर पॉल सिंह चौहान को मिले सेवा विस्तार को रद्द करने के आदेश दिए हैं. ENC को छह महीने के सेवा विस्तार दिया गया था, जिसे अदालत ने अवैध, मनमाना और प्रारंभ से ही शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल आदेश में ‘जनहित’ लिख देने से जनहित साबित नहीं हो जाता. खंडपीठ ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे पता चले कि ये सेवा विस्तार देने में कौन-सा जनहित था. अदालत ने राज्य सरकार को स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स, वॉल्यूम-II के अध्याय 22 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है. इसके लिए जनहित का स्पष्ट आधार होना जरूरी है और साथ ही दो में से कम से कम एक शर्त पूरी होनी चाहिए या तो अन्य अधिकारी पद संभालने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हों, या सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी असाधारण योग्यता वाला हो. अदालत ने पाया कि इस मामले में विभाग, सचिव (कार्मिक) और मुख्य सचिव की ओर से ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया. रिकॉर्ड के अनुसार, नरिंदर पॉल सिंह की 30 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद पद भरने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई थी और पदोन्नति पर विचार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी. लेकिन सेवा विस्तार की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई और बाद में बंद कर दी गई. अदालत ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि “जनहित कोई जादुई शब्द नहीं है, जिसके इस्तेमाल मात्र से वह जनहित सामने आ जाए, जो संबंधित कार्रवाई के लिए आवश्यक था”. खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे पता चले कि नरिंदर पॉल सिंह को सेवा विस्तार देने के लिए कौन-सा जनहित आवश्यक था या अध्याय 22 की निर्धारित शर्तों में से कोई शर्त पूरी हुई थी. अदालत ने यह भी पाया कि सेवा विस्तार के लिए निर्धारित प्रोफार्मा न तो विभाग ने भरा और न ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया. राज्य सरकार के जवाब में भी जनहित का ठोस आधार या निर्धारित शर्तों की पूर्ति का विवरण नहीं था. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.