तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है महिला कर्मचारी, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल हाईकोर्ट ( FILE )

शिमला: सरकारी सेक्टर में सेवाएं दे रही महिला कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में तीसरा बच्चा होने पर भी मैटरनिटी लीव का हक रखती हैं. हिमाचल हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में बड़ी व्यवस्था दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विशेष परिस्थितियां हों तो महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का हक रखती है. मामला शिक्षा विभाग में सेवारत एक महिला कर्मचारी से जुड़ा है. महिला कर्मचारी ने तीसरे बच्चे के जन्म पर विभाग के समक्ष मैटरनिटी लीव का आवेदन दिया. विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया. इस पर प्रार्थी अनुराधा शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दरअसल, प्रार्थी महिला के पहली शादी से दो बच्चे हैं. बाद में निजी परिस्थितियों के कारण महिला की दूसरी शादी से एक और बच्चा हुआ. इस प्रकार प्रार्थी महिला का दूसरी शादी से ये पहला बच्चा हुआ. मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला के तीसरे बच्चे के जन्म पर उसकी तरफ से मैटरनिटी लीव के लिए किया गया आवेदन विशेष परिस्थितियों में 12 सप्ताह के अवकाश का हक रखता है. महिला को आवेदन की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मैटरनिटी लीव का हक मिलना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी तीसरे बच्चे के जन्म के लिए नियमानुसार 180 दिन की बजाय 12 हफ्ते यानी 84 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार है.