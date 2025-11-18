तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है महिला कर्मचारी, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
सरकारी महिला कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में तीसरा बच्चा होने पर भी मैटरनिटी लीव मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 8:52 PM IST
शिमला: सरकारी सेक्टर में सेवाएं दे रही महिला कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में तीसरा बच्चा होने पर भी मैटरनिटी लीव का हक रखती हैं. हिमाचल हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में बड़ी व्यवस्था दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विशेष परिस्थितियां हों तो महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का हक रखती है.
मामला शिक्षा विभाग में सेवारत एक महिला कर्मचारी से जुड़ा है. महिला कर्मचारी ने तीसरे बच्चे के जन्म पर विभाग के समक्ष मैटरनिटी लीव का आवेदन दिया. विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया. इस पर प्रार्थी अनुराधा शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
दरअसल, प्रार्थी महिला के पहली शादी से दो बच्चे हैं. बाद में निजी परिस्थितियों के कारण महिला की दूसरी शादी से एक और बच्चा हुआ. इस प्रकार प्रार्थी महिला का दूसरी शादी से ये पहला बच्चा हुआ. मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हिमाचल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली.
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला के तीसरे बच्चे के जन्म पर उसकी तरफ से मैटरनिटी लीव के लिए किया गया आवेदन विशेष परिस्थितियों में 12 सप्ताह के अवकाश का हक रखता है. महिला को आवेदन की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मैटरनिटी लीव का हक मिलना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी तीसरे बच्चे के जन्म के लिए नियमानुसार 180 दिन की बजाय 12 हफ्ते यानी 84 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार है.
उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से हर बच्चे के जन्म के लिए मैटरनिटी लीव 180 दिनों का होता है. ये अवकाश केवल दो बच्चों के जन्म के लिए ही नियमानुसार दिया जाता है. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी विशेष परिस्थितियों में भी 12 हफ्ते की लीव का हक रखता है. मामले के अनुसार याचिकाकर्ता की पहली शादी के बाद तलाक हो गया था. जिस व्यक्ति से पहली शादी हुई थी, उसका व्यवहार क्रूर था. बाद में महिला का परित्याग किया गया और तलाक के साथ ही पहला विवाह खत्म हो गया. इसके बाद महिला को अपना और दो बेटियों का पालन-पोषण खुद करना पड़ा.
प्रार्थी महिला की पहली शादी से पैदा दूसरी संतान कथित तौर पर एक लाइलाज तंत्रिका संबंधी बीमारी से पीड़ित है. फिर प्रार्थी महिला ने एक ऐसे व्यक्ति से दूसरी शादी की, जिसकी पत्नी व इकलौती संतान एक सड़क दुर्घटना में काल का ग्रास बन गई. इसी साल अगस्त महीने में महिला ने दूसरी शादी के बाद अपनी संतान को जन्म दिया। यह मौजूदा दंपत्ति का पहला बच्चा है, लेकिन यह प्रार्थी का तीसरा जैविक बच्चा है.
याचिकाकर्ता ने वर्ष 2002 में एक नियमित टीजीटी शिक्षक (कला) के रूप में सरकारी सेवा में प्रवेश किया. उसका पहला विवाह 17.11.2005 को हुआ था. इस विवाह से वर्ष 2007 और 2012 में उसे दो बच्चे हुए. महिला की दूसरी संतान तंत्रिका तंत्र की बीमारी से पीड़ित बताई गई है. सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को दोनों अवसरों पर सीसीएस (अवकाश) नियमों के नियम 43 के तहत मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया. तीसरे बच्चे के समय यह लाभ देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से महिला को राहत मिली है.
