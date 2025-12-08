ETV Bharat / state

कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ जालसाजी का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से तलब की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट

विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब किया.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अर्की से कांग्रेस एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े मामले में राज्य सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं. यहां उल्लेखनीय है कि इससे पहले हिमाचल सरकार ने एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने से इनकार कर दिया था. सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया गया था कि एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ दाखिल इस आपराधिक मामले को वापस लेने का उसका कोई इरादा नहीं है.

विधायक संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में विशेष न्यायाधीश सोलन की तरफ से उनके खिलाफ आरोप तय करने से जुड़े आदेश को चुनौती दी है. मामले में 26 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज यह आपराधिक मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उस समय दो हफ्ते का समय मांगा था. हिमाचल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आवेदन दाखिल कर सरकार ने एमएलए के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन इसे बाद में वापस ले लिया गया था. हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.

मामले के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन ने संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप तय करते समय कहा था कि प्रार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 467, 468 और 120-बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का मामला बनता है. साथ ही कहा था कि प्रार्थी उस समय नगर पालिका सोलन का पार्षद था. इसलिए उनके खिलाफ लोक सेवक होने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(2) और धारा 13(2) के अंतर्गत अपराध का भी मामला बनता है.

संजय अवस्थी पर आरोप है कि उन्होंने पार्षद होते हुए हरियाणा निवासी क्रिकेट प्लेयर विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली होने का झूठा प्रमाणपत्र जारी किया. उस कारण विक्रमजीत बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र पाने में सफल हुआ. विक्रमजीत मलिक सीख गांव जिला पानीपत, हरियाणा का स्थायी निवासी होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए खेलने के योग्य नहीं था. निचली अदालत ने संजय अवस्थी द्वारा 14 मई 2001 को जारी प्रमाण पत्र को गलत बताया, जिसका उपयोग विक्रमजीत मलिक द्वारा तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए किया गया. अभी यह मामला विशेष न्यायाधीश सोलन के समक्ष भी लंबित है. फिलहाल मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

