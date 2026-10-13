जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में फोरेस्ट एक्ट का उल्लंघन कर बनी 55 सड़कें! अदालत ने निर्माण कार्यों पर जारी रखी रोक
हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और टारिंग पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों का निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है. मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने ये बात अदालत के सामने रखी.
हिमाचल हाई कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन सभी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और टारिंग पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है. अदालत ने 17 अगस्त, 2026 को जारी अपने पूर्व आदेश को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वन सड़कों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य और टारिंग नहीं की जाएगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने की.
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने अदालत के समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया. इसमें एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के के तहत आने वाले नाचन वन मंडल में 55 सड़कों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया.
प्रस्तुत चार्ट के अनुसार, अधिकांश मामलों में संबंधित कार्यकारी एजेंसी (यूजर एजेंसी) की ओर से सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. जबकि मौके पर सड़कें पहले ही बनाई जा चुकी हैं. इससे वन भूमि पर निर्माण से पहले आवश्यक प्रक्रिया और अनुमतियों के पालन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.
न्याय मित्र ने यह भी बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुछ मामलों में अनुमति गलत तरीके से दिए जाने की बात सामने आई है. उनके अनुसार, ये अनुमतियां प्रथम दृष्टया न तो वनवासियों के हित में दिखाई देती हैं और न ही वन संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करती हैं. इसके अलावा, सराज क्षेत्र में 16 हेलीपैड होने का मुद्दा भी अदालत के समक्ष उठाया गया.
न्याय मित्र ने कहा कि वन क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाओं से वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए इनका पर्यावरण और वन्यजीवों पर पड़ने वाला प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है. सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई किए जाने की बात भी अदालत के ध्यान में लाई गई. इन तथ्यों के मद्देनजर वन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर निगरानी और संबंधित कानूनों के अनुपालन का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान वन संरक्षण नियमों के पालन से जुड़ी जनहित याचिकाओं से संबंधित है. इसमें मुख्य चिंता यह है कि वन भूमि पर सड़कें बनाने से पहले जरूरी वैधानिक प्रक्रिया और अनुमतियां पूरी की जा रही हैं या नहीं.
हाईकोर्ट ने फिलहाल 17 अगस्त के अपने आदेश को दोहराते हुए वन सड़कों पर निर्माण और टारिंग पर रोक जारी रखी है. अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 को होगी, जिसमें इन मुद्दों पर आगे विचार किया जाएगा.
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