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जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में फोरेस्ट एक्ट का उल्लंघन कर बनी 55 सड़कें! अदालत ने निर्माण कार्यों पर जारी रखी रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों का निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है. मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने ये बात अदालत के सामने रखी.

हिमाचल हाई कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन सभी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और टारिंग पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है. अदालत ने 17 अगस्त, 2026 को जारी अपने पूर्व आदेश को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वन सड़कों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य और टारिंग नहीं की जाएगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने की.

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने अदालत के समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया. इसमें एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के के तहत आने वाले नाचन वन मंडल में 55 सड़कों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया. प्रस्तुत चार्ट के अनुसार, अधिकांश मामलों में संबंधित कार्यकारी एजेंसी (यूजर एजेंसी) की ओर से सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. जबकि मौके पर सड़कें पहले ही बनाई जा चुकी हैं. इससे वन भूमि पर निर्माण से पहले आवश्यक प्रक्रिया और अनुमतियों के पालन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं. न्याय मित्र ने यह भी बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुछ मामलों में अनुमति गलत तरीके से दिए जाने की बात सामने आई है. उनके अनुसार, ये अनुमतियां प्रथम दृष्टया न तो वनवासियों के हित में दिखाई देती हैं और न ही वन संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करती हैं. इसके अलावा, सराज क्षेत्र में 16 हेलीपैड होने का मुद्दा भी अदालत के समक्ष उठाया गया.