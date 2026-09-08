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सीनियोरिटी, वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के लिए गिना जाएगा अनुबंध सेवाकाल, हाईकोर्ट का 83 याचिकाएं एक साथ निपटाते हुए बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले से राज्य के कर्मचारी वर्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण राहत मिली है. कुल 83 रिट याचिकाओं को एक साथ निपटाते हुए हाईकोर्ट ने कर्मियों के हित से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रेगुलर होने के बाद कर्मियों को उनकी अनुबंध सेवाकाल की अवधि सीनियोरिटी, वेतन बढ़ोतरी व अन्य सभी सेवा लाभों के लिए गिनी जाएगी.

यह फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है. न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस संदर्भ में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) व अन्य की तरफ से दाखिल की गई कुल 83 रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया.

खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति नियमों के तहत तय योग्यता और उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, तो नियमित होने के बाद उसकी अनुबंध सेवा को सीनियोरिटी और अन्य लाभों के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2024 को चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए फैसले को देखते हुए इस अधिनियम को असंवैधानिक और अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक बेरोजगार युवा पहली बार नौकरी ज्वॉइन करता है, तो उसके पास विभाग के डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट (एकतरफा समझौते) पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता. सफल और निर्बाध अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद जैसे ही कर्मचारी नियमित होता है, उसके ये अधिकार स्वत: ही मेच्योर हो जाते हैं. ऐसे में उन अधिकारों को नियमों का हवाला देकर छीना नहीं जा सकता.