रिटायर महिला वैज्ञानिक का 18.60 लाख एरियर रोकना पड़ा महंगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना
रिटायर महिला वैज्ञानिक का एरियर रोकने पर हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर लगाया जुर्माना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिटायर महिला वैज्ञानिक के एरियर से जुड़े हक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय व हिमाचल के पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (सीएसकेएचपीकेवी) प्रशासन पर एक रिटायर महिला वैज्ञानिक के हक के एरियर रोकने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस मामले में डॉ. पूनम की याचिका को स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 18 लाख 60 हजार 374 रुपए का एरियर भुगतान करने के लिए कहा है. साथ ही इस पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. यही नहीं, अदालत ने इस लापरवाही के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर 50,000 रुपए का हर्जाना (कॉस्ट) भी लगाया है.
मामले के अनुसार डॉ. पूनम अगस्त 1991 में सहायक वैज्ञानिक के रूप में यूनिवर्सिटी में शामिल हुई थीं. वे बाद में जनवरी 2023 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में रिटायर हुई. मामले के अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनके वेतन संशोधन का रुपए 18,60,374 का एरियर बकाया था. इस प्रोजेक्ट के लिए 75 फीसदी बजट केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और शेष 25 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है.
यूनिवर्सिटी की मांग पर केंद्रीय एजेंसी ने मार्च 2023 में ही डॉ. पूनम सहित अन्य कर्मचारियों के एरियर के लिए रुपए 45 लाख का फंड जारी कर दिया था. केंद्रीय एजेंसी ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया एरियर चुकाने के लिए ही किया जाए. यह फंड मिलने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डॉ. पूनम को उनके एरियर का भुगतान नहीं किया. इसके बजाय, कुलपति ने अपने विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए इस राशि को यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज्ड फंड स्कीम खाते में जमा करवा दिया.
हैरान करने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने 29 अप्रैल 2023 को फंडिंग एजेंसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेज दिया. यूसी में झूठा दावा किया गया कि राशि का उपयोग उसी काम के लिए किया जा चुका है, जिसके लिए वह जारी की गई थी. जब रिटायर डॉ. पूनम ने अपने एरियर के लिए गुहार लगाई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह कहकर टाल दिया कि राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा. इसके बाद पीड़ित वैज्ञानिक को न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को आईसीएआर से मिले 75 फीसदी हिस्से के भुगतान को रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था. राज्य सरकार की बंदिशें केवल उसके अपने 25 फीसदी वित्तीय हिस्से पर लागू होती हैं न कि केंद्र से प्राप्त फंड पर. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस रवैये को अत्यंत हैरान करने वाला और गैरकानूनी करार दिया.
हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसी से किसी खास काम के लिए पैसा मिला था. यूनिवर्सिटी के पास उसे रोकने या अपने दूसरे खाते में ट्रांसफर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए यूनिवर्सिटी रुपए 50,000 का हर्जाना भरे. अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया को 9 नवंबर 2026 तक या उससे पहले पूरा करने की सख्त समय-सीमा तय की है.
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