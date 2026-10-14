ETV Bharat / state

रिटायर महिला वैज्ञानिक का 18.60 लाख एरियर रोकना पड़ा महंगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिटायर महिला वैज्ञानिक के एरियर से जुड़े हक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय व हिमाचल के पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (सीएसकेएचपीकेवी) प्रशासन पर एक रिटायर महिला वैज्ञानिक के हक के एरियर रोकने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस मामले में डॉ. पूनम की याचिका को स्वीकार करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 18 लाख 60 हजार 374 रुपए का एरियर भुगतान करने के लिए कहा है. साथ ही इस पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. यही नहीं, अदालत ने इस लापरवाही के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर 50,000 रुपए का हर्जाना (कॉस्ट) भी लगाया है.