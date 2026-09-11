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किन्नर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने पोवारी पंचायत के आदेश पर लगाई स्थाई रोक

किन्नर कैलाश यात्रा पर पोवारी पंचायत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई स्थाई रोक.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 9:50 PM IST

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शिमला: धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल, किन्नौर की पोवारी पंचायत ने एक विवादास्पद आदेश जारी करते हुए सालाना किन्नर कैलाश यात्रा पर स्थाई प्रतिबंध लगा दिया था. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पोवारी पंचायत के इस फैसले पर स्थाई रोक लगा दी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले का निपटारा कर दिया है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में पारित अंतरिम आदेश को स्थाई करने का फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया गया था कि बदली हुई परिस्थितियों में यह याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है.

उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई में 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा था कि एक ग्राम पंचायत के पास सदियों से चली आ रही. इस धार्मिक यात्रा को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. किन्नौर की पोवारी ग्राम पंचायत ने 13 जुलाई 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया था. ग्राम सभा की विशेष बैठक में मौजूद 112 लोगों ने यात्रा का विरोध किया था, जबकि 62 लोग इसके समर्थन में थे. बहुमत के आधार पर पंचायत ने यात्रा को हमेशा के लिए रोकने का फरमान सुना दिया.

पंचायत ने यात्रा के आयोजन से जुड़ी पंजीकृत संस्था श्री प्रकाशंकरा किन्नर कैलाश यात्रा सोसायटी को भी अवैध रूप से भंग करने का आदेश दे दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया था कि यात्रा का आयोजन राज्य सरकार और प्रशासन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है. कोर्ट ने कहा था कि ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत सहकारी समितियों को भंग करने या देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस प्राचीन यात्रा को रोकने की कोई कानूनी क्षमता नहीं है.

अदालत ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए. पोवारी ग्राम पंचायत को यात्रा में किसी भी तरह की बाधा या हस्तक्षेप न करने के लिए कड़ाई से पाबंद किया गया था. यह यात्रा हर साल जुलाई माह में आयोजित की जाती है.

कांगड़ा की शाहपुर नगर परिषद आरक्षण मामले में याचिका

वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा की शाहपुर नगर परिषद में चुनाव के लिए तैयार किए गए आरक्षण रोस्टर और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हेरफेर के आरोपों को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने इस मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

मामले में राकेश चौहान की तरफ से रिट याचिका दाखिल की गई थी. आरोप था कि शाहपुर के वार्ड नंबर 2 (हारा वार्ड) के आरक्षण रोस्टर को तैयार करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हेरफेर किया गया है. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता स्वयं सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार था और हारा वार्ड को अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित करके उसे चुनाव लडऩे से वंचित किया गया.

याचिकाकर्ता के अनुसार, 2020-21 के नगर पंचायत चुनाव में भी हारा वार्ड को आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन तब नियमों के विपरीत झूलर वार्ड (वार्ड नंबर 3) को आरक्षित किया गया था. याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुर्भावना साबित नहीं हुई है. अदालत ने पाया कि चूंकि कांगड़ा जिला की शाहपुर नगर परिषद के चुनाव पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं, इसलिए हाईकोर्ट चुनावी नतीजों या प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार करता है.

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