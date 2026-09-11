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किन्नर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने पोवारी पंचायत के आदेश पर लगाई स्थाई रोक

शिमला: धार्मिक आस्था की महत्वपूर्ण किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल, किन्नौर की पोवारी पंचायत ने एक विवादास्पद आदेश जारी करते हुए सालाना किन्नर कैलाश यात्रा पर स्थाई प्रतिबंध लगा दिया था. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पोवारी पंचायत के इस फैसले पर स्थाई रोक लगा दी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मामले का निपटारा कर दिया है. न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में पारित अंतरिम आदेश को स्थाई करने का फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया गया था कि बदली हुई परिस्थितियों में यह याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है.

उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई में 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा था कि एक ग्राम पंचायत के पास सदियों से चली आ रही. इस धार्मिक यात्रा को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. किन्नौर की पोवारी ग्राम पंचायत ने 13 जुलाई 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया था. ग्राम सभा की विशेष बैठक में मौजूद 112 लोगों ने यात्रा का विरोध किया था, जबकि 62 लोग इसके समर्थन में थे. बहुमत के आधार पर पंचायत ने यात्रा को हमेशा के लिए रोकने का फरमान सुना दिया.

पंचायत ने यात्रा के आयोजन से जुड़ी पंजीकृत संस्था श्री प्रकाशंकरा किन्नर कैलाश यात्रा सोसायटी को भी अवैध रूप से भंग करने का आदेश दे दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया था कि यात्रा का आयोजन राज्य सरकार और प्रशासन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है. कोर्ट ने कहा था कि ग्राम पंचायत के पास पंजीकृत सहकारी समितियों को भंग करने या देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस प्राचीन यात्रा को रोकने की कोई कानूनी क्षमता नहीं है.

अदालत ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए. पोवारी ग्राम पंचायत को यात्रा में किसी भी तरह की बाधा या हस्तक्षेप न करने के लिए कड़ाई से पाबंद किया गया था. यह यात्रा हर साल जुलाई माह में आयोजित की जाती है.