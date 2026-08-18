देउरी स्कूल भवन लोकार्पण में नहीं पहुंची प्रियंका गांधी, बार-बार उद्घाटन कार्यक्रम पर HC का कड़ा ऐतराज, बताया दुर्भाग्यपूर्ण
हिमाचल हाईकोर्ट ने देउरी स्कूल भवन के बार-बार उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करने पर चिंता जताई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 10:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में द्रंग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जिस देउरी स्कूल के नवनिर्मित भवन उद्घाटन के लिए प्रियंका गांधी के जाने का कार्यक्रम था, उस पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कड़ा एतराज जताया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्कूल में बार-बार उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता उदयनंद शर्मा ने बताया, "5 जुलाई 2026 को स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ और शिक्षा मंत्री कार्यक्रम बीच में छोड़कर वापस लौट आए. इसके बाद कार्यक्रम स्थल से उद्घाटन पट्टीका भी हटा दी गई. इस पर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया और कुंज लाल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान अदालत में पाया कि मामला बच्चों और उनके शिक्षा अधिकारों से जुड़ा है. उच्च न्यायालय ने स्कूल के बार-बार उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करने पर चिंता जताई. अदालत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को आज 18 अगस्त को इस स्कूल के नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम में जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम टल गया. इसके बाद आज वर्चुअल माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूल का उद्घाटन किया. मौके पर डीसी मंडी और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पहुंचे. इस दौरान राजनीतिक सलाहकार ने प्रियंका गांधी का संदेश भी बच्चों के बीच पढ़ा.
दरअसल, मामला मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल देउरी का है. वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में स्कूल का पुराना भवन क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई. इसी बीच स्कूल के लिए नया भवन तैयार किया गया, लेकिन भवन तैयार होने के बावजूद विद्यार्थियों को उसमें शिफ्ट नहीं किया गया. ऐसे में स्थानीय निवासी कुंज लाल की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि साल 2023 की आपदा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देउरी का भवन क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद स्कूल के छात्र एक किराए के भवन में रह रहे हैं. भवन पुराना है और बरसात के दिनों में सुरक्षित भी नहीं है. ऐसे में लंबे समय से क्षेत्र के अभिभावक राज्य में बरसात का मौसम पुनः शुरू होने के कारण चिंतित हैं. याचिका में आरोप लगाया गया था कि भवन तैयार होने के बाद भी बच्चों को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने में देरी कर रही है.
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