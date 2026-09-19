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HPTDC ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं, लगाई कॉस्ट

एचपीटीडीसी ऑफिस शिफ्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने दो याचिकाओं का खारिज की. साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं पर 50-50 हजार की कॉस्ट लगाई.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:29 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी यानी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ताओं को कॉस्ट भी लगाई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि पॉलिसी से जुड़े फैसलों के अलावा, याचिका में उठाए गए मुद्दों से साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के पास याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने इस अदालत के आदेश के तहत दोनों ने 50,000-50,000 रुपये जमा किए थे. यह रकम उनकी ईमानदारी परखने और यह तय करने के लिए जमा कराई गई थी कि क्या इसमें सचमुच जनहित याचिका वाला कोई पहलू शामिल है या नहीं. इसलिए इस जनहित याचिका के स्वीकार्य होने पर सवाल उठता है.

एक मामले में, याचिकाकर्ता दाबे राम एक रिटायर्ड कर्मचारी है जो पहले हिमाचल प्रदेश टूरिज्म एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका है. इसका मतलब है कि संगठन के साथ उसका औपचारिक रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए उसके पास अभी काम कर रहे कर्मचारियों का पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं है.

दूसरे मामले में, मुकेश भारद्वाज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य में भी याचिकाकर्ता अब नौकरी में नहीं है. नतीजतन, ऐसा लगता है कि ये याचिकाएं दूसरे लोगों के कहने पर दाखिल की गई हैं. इनका इस्तेमाल कानूनी कार्रवाई शुरू करने या ऐसे लोगों का पक्ष रखने के लिए नहीं किया जा सकता, जिनके पास असल में कानूनी कार्रवाई का सही आधार हो सकता है.

खंडपीठ ने कहा कि इन याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया और दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई 50,000 रुपये की रकम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट स्टाफ वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के बीच बराबर-बराबर बांटने के आदेश दिए.

उपरोक्त याचिकाओं में से एक जनहित याचिका है. इस जनहित याचिका में, 14.07.2025 और 24.07.2025 के नोटिफिक़ेशन/आदेशों को चुनौती दी गई है. इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कार्यालय को शिमला के रिट्ज एनेक्सी से हटाकर होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला में ले जाने का फैसला था.

याचिकाकर्ता चाहता है कि एचपीटीडीसी ऑफिस को शिमला से ही काम करने और चलने दिया जाए. याचिकाकर्ता चाहता था कि शिमला कार्यालय को खासकर होटल हॉलिडे होम शिमला के पास कार पार्किंग में बन रहे नए कॉर्पोरेट ऑफिस से चलाया जाए, जैसा कि 05.11.2023 के बोर्ड रिजोल्यूशन में तय किया गया था. फिलहाल, हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कॉस्ट भी लगाई है.

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