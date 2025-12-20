ETV Bharat / state

कारण बताए बिना आरोपियों को अरेस्ट करने की वैधता से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने एकसाथ खारिज की 29 याचिकाएं

हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना कारण बताए आरोपी को गिरफ्तार करने की वैधता से जुड़े मामले में 29 याचिकाएं खारिज कीं.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 8:53 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का कारण बताए बिना अरेस्ट करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खरिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया है.

अदालत ने टिप्पणी करते हुए मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस का उदाहरण दिया. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देना अनिवार्य किया है. साथ ही कहा है कि ये फैसला भविष्य में की जाने वाली गिरफ्तारियों के संदर्भ में लागू होगा. इसके अलावा फैसले से पहले की गई गिरफ्तारियों को अमान्य नहीं करते हैं. इसके साथ ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एक साथ 29 याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी अपने फैसले को भविष्य के लिए लागू करने की बात कही है.

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिकाएं दायर की थी कि उन्हें गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे. ऐसे में उनकी गिरफ्तारियां अवैध थीं. उनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी से भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ है. इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. सरकार का कहना था कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें कहा गया था कि सभी अपराधों के लिए गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देना अनिवार्य है, भविष्य में लागू होंगे.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भविष्य में लागू होते हैं और याचिकाकर्ताओं को फैसले से पहले गिरफ्तार किया गया था. इसलिए, वे अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते. इस तरह की कुल 29 याचिकाएं हाई कोर्ट के समक्ष आयी थी.

