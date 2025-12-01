ETV Bharat / state

कॉलेज प्रिंसिपल्स को सेशन के अंत तक रिटायर न करने की अधिसूचना से जुड़ा मामला, हाई कोर्ट का सरकार को बड़ा आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को सेशन के अंत तक रिटायर न करने की अधिसूचना से जुड़े मामले मामले में सरकार को आदेश दिया.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:17 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को शैक्षणिक सत्र के अंत तक रिटायर न करने वाली अधिसूचना का फायदा न देने पर संज्ञान लिया है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को दो दिनों के भीतर जरूरी हिदायत पेश करने के आदेश जारी किए हैं. इस विषय में अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता एचपी गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने 27 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी.

उस अधिसूचना में कहा गया था कि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा. अब इस अधिसूचना के जारी होने के बावजूद सरकार उसका पालन नहीं कर रही है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षण संस्थानों में तैनात शिक्षकों अथवा फैकल्टी को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए सेवानिवृति की सूरत में उन्हें पुन: री-एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा.

उच्च शिक्षा के लिए एकेडमिक सेशन 31.05.2026 को खत्म होना है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एसोसिएशन के पांच प्रिंसिपल रिटायर हो गए थे. इनमें दो ने सेवा जारी रखने से इनकार किया. जबकि तीन को उनके सेवानिवृत होने के बाद भी काम करते रहने दिया गया. वहीं, काम जारी रखने वालों में से दो की जगह, नियमित लोगों को 03 नवंबर के तहत ट्रांसफर करके तैनात किया गया. इस वजह से, सिर्फ एक सदस्य को ही 27.08.2025 के नोटिफिकेशन का फायदा दिया गया है. बाकी दो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

मामले में हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सरकार को आदेश जारी किए हैं. अदालत ने सरकार से पूछा है कि 27.08.2025 के नोटिफिकेशन का फायदा शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षण संस्थानों में तैनात पात्र अध्यापक/टीचिंग फैकल्टी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही ये भी जवाब मांगा है कि पिटीशनर एसोसिएशन के दो सदस्यों को दिया गया फायदा वापस लेकर उनकी जगह रेगुलर टीचर पोस्ट क्यों किए गए? अदालत ने सरकार से दो दिन में हिदायत पेश करने को कहा है.

