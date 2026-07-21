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दूसरी पत्नी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती सरकार, पहली वाइफ के रहते दूसरा विवाह अवैध, लेकिन अनैतिक नहीं - HC

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली पत्नी की मौजूदगी में हुए दूसरे विवाह में दूसरी पत्नी को पेंशन से जुड़े लाभ देने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हिमाचल हाई कोर्ट की प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानूनन भले ही अमान्य हो, लेकिन उसके अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसको आधार बनाते हुए सरकार वित्तीय रूप से कमजोर और आश्रित दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं कर सकती. ये आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है. अदालत में अपने फैसले में रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र डागा मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि द्विविवाह (बिगैमस मैरिज) कानून के विरुद्ध है, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. हालांकि, समान परिस्थितियों में, जहां पक्षकार कई वर्ष तक साथ रहे हों, वहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा द्विविवाह अवैध तो हैं, लेकिन अनैतिक नहीं. इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर और आश्रित पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता या भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने दिया धारा 25 का हवाला अदालत ने कहा कि सामान्य रूप से हिंदू परिवारों में भी द्विविवाह की प्रथा रही है, लेकिन बाद में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के तहत द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया. द्विविवाह को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता. ऐसे में आर्थिक रूप से आश्रित जीवनसाथी को निराश्रित होने से बचाने के उद्देश्य से ही धारा 25 न्यायालय को विवाह संबंध टूटने के परिणामस्वरूप पारित किसी भी प्रकार की डिक्री के समय भरण-पोषण प्रदान करने का अधिकार देती है. एकल पीठ का फैसला बरकरार