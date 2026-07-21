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दूसरी पत्नी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती सरकार, पहली वाइफ के रहते दूसरा विवाह अवैध, लेकिन अनैतिक नहीं - HC

हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह अवैध पर अनैतिक नहीं. दूसरी पत्नी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकते.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 12:32 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली पत्नी की मौजूदगी में हुए दूसरे विवाह में दूसरी पत्नी को पेंशन से जुड़े लाभ देने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हिमाचल हाई कोर्ट की प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पहली पत्नी के रहते हुए किया गया दूसरा विवाह कानूनन भले ही अमान्य हो, लेकिन उसके अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसको आधार बनाते हुए सरकार वित्तीय रूप से कमजोर और आश्रित दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं कर सकती. ये आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है.

अदालत में अपने फैसले में रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र डागा मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि द्विविवाह (बिगैमस मैरिज) कानून के विरुद्ध है, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. हालांकि, समान परिस्थितियों में, जहां पक्षकार कई वर्ष तक साथ रहे हों, वहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा द्विविवाह अवैध तो हैं, लेकिन अनैतिक नहीं. इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर और आश्रित पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता या भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार प्राप्त है.

कोर्ट ने दिया धारा 25 का हवाला

अदालत ने कहा कि सामान्य रूप से हिंदू परिवारों में भी द्विविवाह की प्रथा रही है, लेकिन बाद में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के तहत द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया. द्विविवाह को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता. ऐसे में आर्थिक रूप से आश्रित जीवनसाथी को निराश्रित होने से बचाने के उद्देश्य से ही धारा 25 न्यायालय को विवाह संबंध टूटने के परिणामस्वरूप पारित किसी भी प्रकार की डिक्री के समय भरण-पोषण प्रदान करने का अधिकार देती है.

एकल पीठ का फैसला बरकरार

राज्य की ओर से उर्मिला देवी बनाम स्टेट ऑफ़ हिमाचल मामले में उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से 30 मार्च 2026 को पारित आदेश को प्रिंसिपल डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी, जिसे प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है. इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में उर्मिला देवी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के 18 फरवरी 2022 के आदेश को रद्द कर दिया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन जारी करने के निर्देश दिए थे. साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर राज्य सरकार तीन महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो उस अवधि के बाद भी बकाया रहने पर निर्णय की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा.

याचिकाकर्ता के हक में फैसला

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सरकारी कर्मचारी का दूसरा विवाह 3 अप्रैल 1987 को हुआ था, जबकि उसकी पहली पत्नी रेशमू देवी के साथ विवाह उस समय भी कायम था. राज्य सरकार की दलील थी कि इसी आधार पर 18 फरवरी 2022 को एक विस्तृत आदेश (अनुबंध P-12) जारी कर पेंशन का दावा खारिज कर दिया गया था. यह भी बताया गया कि दूसरे विवाह से दो बेटे पैदा हुए, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष हो चुकी है. इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(13) के तहत इस दूसरे विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती. हालांकि एकल पीठ ने राज्य सरकार की दलील अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो उनके विवाह को वैध मानने की एक कानूनी धारणा (Presumption) होती है. साथ ही यह भी माना गया कि पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, इसलिए किसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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