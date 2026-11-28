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गिरिपार हाटी समुदाय के ST दर्जे को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार, पिटीशनर के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला

पिटीशनर के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के फैसले को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया है. वहीं, एसटी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को लेकर दायर 15 याचिकाओं को मंजूर करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने सहित जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने 28 नवंबर को यह फैसला सुनाया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, विशेषकर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद मामले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.

गिरिपार हाटी समुदाय मामले में हाईकोर्ट का फैसला (ETV Bharat) अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा, "सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के फैसले को चुनौती देने वाली गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि संसद द्वारा कानून बनाकर किसी समुदाय को दिए गए अधिकार से न्यायालय उसे बाहर नहीं कर सकता". हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समान मामलों में दिए गए कई फैसलों का हवाला दिया है, जिनमें सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला भी शामिल है. श्रवण डोगरा के मुताबिक, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के पास अब उच्च न्यायालय में कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं बचा है. हालांकि, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर चुका है.