गिरिपार हाटी समुदाय के ST दर्जे को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार, पिटीशनर के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला
हिमाचल हाईकोर्ट ने गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के फैसले को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया है. वहीं, एसटी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग को लेकर दायर 15 याचिकाओं को मंजूर करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने सहित जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने 28 नवंबर को यह फैसला सुनाया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, विशेषकर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद मामले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.
अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा, "सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के फैसले को चुनौती देने वाली गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि संसद द्वारा कानून बनाकर किसी समुदाय को दिए गए अधिकार से न्यायालय उसे बाहर नहीं कर सकता".
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समान मामलों में दिए गए कई फैसलों का हवाला दिया है, जिनमें सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला भी शामिल है. श्रवण डोगरा के मुताबिक, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के पास अब उच्च न्यायालय में कोई अन्य कानूनी विकल्प नहीं बचा है. हालांकि, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर चुका है.
वहीं, इस मामले में याचिकाकर्ता गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अधिवक्ता अनिल मंगेट ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे की कानूनी लड़ाई को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने या आगे की कार्रवाई करने का फैसला समिति की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद लिया जाएगा.
अनिल मंगेट ने कहा, "इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि गिरिपार क्षेत्र की अनुसूचित जाति सूची में पहले से शामिल लोगों को न तो सूची से बाहर किया जाएगा और न ही उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी. उन्होंने इस दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि यदि पहले से सूची में शामिल लोगों का दर्जा और अधिकार बरकरार रखे जाते हैं, तो समिति को इस पर कोई आपत्ति नहीं है. फिलहाल आगे की रणनीति नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ही तय की जाएगी".
हाटी विकास मंच संघर्ष समिति ने भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1960 में जौनसार-बावर क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया था, लेकिन उस समय गिरिपार क्षेत्र इस अधिकार से वंचित रह गया था. इसके बाद वर्ष 1980 में केंद्रीय आयोग की ओर से गिरिपार क्षेत्र को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक इस मांग पर निर्णय नहीं हो पाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने ST दर्जे के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और अब यह अधिकार मिलने से पूरे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने क्षेत्र के लंबे संघर्ष और सामूहिक प्रयासों की बड़ी जीत बताया.
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