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अपना ही वार्ड ऑफिस गिराए नगर निगम शिमला, हाईकोर्ट ने लैटिन कहावत का हवाला देकर अवैध निर्माण मामले में जारी किया सख्त फैसला

हाईकोर्ट ने मामले में सभी संबंधित विभागों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए आदेश. 17 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

नगर निगम शिमला
नगर निगम शिमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 9:58 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बेहद सख्त फैसला दिया है. राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की बंगाला कॉलोनी में अवैध निर्माण और वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमसी शिमला प्रशासन को ऐसा आदेश दिया कि प्रशासन सकते में आ गया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को बिना स्वीकृत नक्शे बने अपने ही वार्ड कार्यालय को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए. खंडपीठ ने साथ ही नगर निगम प्रशासन को आदेश दिया कि वो भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करे. यही नहीं, अदालत ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी सख्त निर्देश जारी किए.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में एक लैटिन कहावत का हवाला भी दिया. लैटिन में कहावत है कि रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रखवालों की निगरानी कौन करेगा? ये एक रोमन कवि की रचना की पंक्तियां हैं और इन्हें कई जगह प्रयोग में लाया जाता है.

हाईकोर्ट ने इसी पंक्ति का हवाला देते हुए कहा कि जब नियम लागू करने वाली संस्था खुद ही अनधिकृत निर्माण करेगी तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. बंगाला कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं. क्योंकि वहां निगम का वार्ड ऑफिस बिना नक्शे के स्थापित किया गया है.

यह मामला शिमला के संजौली में स्थित दुर्गा गैस स्टोर के नीचे और एसपीएम स्कूल से सटे बंगाला कॉलोनी का है. यहां बन रहे मैदान के पास बंगला कॉलोनी में वन भूमि पर अतिक्रमण, पक्के फर्श वाली सीमेंटिंग, देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और कचरा फैंकने/जलाने के संबंध में अदालक को एक प्रतिवेदन मिला था. अदालत के आदेश को लेकर डीएलएसए और एसडीएम की ओर से रिपोर्ट पेश की गई.

रिपोर्ट में पाया गया कि इस इलाके में वन भूमि पर 23 निर्माण और 10 निर्माण नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से किए गए हैं. रिपोर्ट और हलफनामे के अनुसार खुद नगर निगम शिमला का वार्ड कार्यालय खसरा नंबर 464 पर बनाया गया है. इसे बिना कोई भवन योजना पास कराए तैयार किया गया. करीब एक दशक पहले 17 अक्टूबर 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था.

वर्ष 2013 की अधिसूचना के तहत इस भूमि का स्वामित्व पहले ही वन विभाग को स्थानांतरित किया जा चुका था. इसके बावजूद नगर निगम ने लाखों रुपये की सार्वजनिक धनराशि खर्च करके यहां कार्यालय और सामुदायिक केंद्र/रीडिंग रूम का निर्माण कर दिया. अदालत ने निगम की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें इस अनियमितता को नजरअंदाज या नियमित करने की बात कही गई थी.

इसके साथ ही अदालत ने वन भूमि पर बने 23 अवैध ढांचों (822.52 वर्ग मीटर) को हटाने के लिए कलेक्टर-कम-डीएफओ के समक्ष लंबित मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. आदेश जारी किया गया कि नगर निगम की अपनी भूमि पर बने अन्य 10 अवैध ढांचों को हटाने के लिए नियमानुसार बेदखली प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए. पीठ ने बिना नक्शा पास कराए और वन भूमि होने के बावजूद जनता के पैसे से भवन का निर्माण व उद्घाटन कराने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय करने के निर्देश दिए है.

मामले में 15 अक्टूबर 2013 की अधिसूचना के अनुसार वन भूमि खसरा नंबर 443, 444 और 1662 का म्यूटेशन तुरंत वन विभाग के नाम दर्ज किया जाए. अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित विभागों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए है. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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