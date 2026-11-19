ETV Bharat / state

हिमाचल के 6,658 स्कूल मल्टी टास्क वर्करों को 12 महीने का मानदेय नहीं देगी सरकार, नियमित करने की भी योजना नहीं

हिमाचल के स्कूलों में 6,658 मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के 6,658 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. इन कर्मचारियों को वर्ष में केवल 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है. सरकार का फिलहाल इन्हें पूरे 12 माह का मानदेय देने का कोई विचार नहीं है. इसके अलावा पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 में इनके नियमितीकरण का भी कोई प्रावधान नहीं है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शीतकालीन विधानसभा सत्र में आनी के भाजपा विधायक लोकेन्द्र कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार की ओर से 16 जुलाई 2020 को अधिसूचित पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 के तहत की गई है. प्रदेश में वर्ष 2021 और 2022 के दौरान इन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था. वर्तमान में विभाग के अंतर्गत कुल 6,658 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं.