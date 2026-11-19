हिमाचल के 6,658 स्कूल मल्टी टास्क वर्करों को 12 महीने का मानदेय नहीं देगी सरकार, नियमित करने की भी योजना नहीं
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के 6,658 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. इन कर्मचारियों को वर्ष में केवल 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है. सरकार का फिलहाल इन्हें पूरे 12 माह का मानदेय देने का कोई विचार नहीं है. इसके अलावा पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 में इनके नियमितीकरण का भी कोई प्रावधान नहीं है. यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शीतकालीन विधानसभा सत्र में आनी के भाजपा विधायक लोकेन्द्र कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.
लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार की ओर से 16 जुलाई 2020 को अधिसूचित पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 के तहत की गई है. प्रदेश में वर्ष 2021 और 2022 के दौरान इन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था. वर्तमान में विभाग के अंतर्गत कुल 6,658 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं.
पहले 5,625, अब 6,125 रुपये मानदेय
सरकार की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार, इन कर्मचारियों को पहली नियुक्ति के समय 5,625 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था. बाद में इसमें 500 रुपये की वृद्धि की गई. 1 अप्रैल 2026 से इनका मानदेय बढ़ाकर 6,125 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इस तरह नियुक्ति के समय से लेकर 1 नवंबर 2026 तक इनके मासिक मानदेय में कुल 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
साल में केवल 10 माह का भुगतान
विधानसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर को वर्ष में केवल 10 माह यानी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ही मानदेय दिया जाता है. कर्मचारियों को प्रत्येक माह सामान्यतः पहले सप्ताह में मानदेय का भुगतान किया जाता है. विधायक की ओर से पूछे गए 12 माह के मानदेय से जुड़े सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल विभाग का ऐसा कोई विचार नहीं है. सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि वर्ष में दो माह से अधिक अवधि तक स्कूलों में अवकाश रहता है. इसी आधार पर इन कर्मचारियों को पूरे 12 माह का मानदेय देने का प्रावधान नहीं किया गया है.
नियमितीकरण का भी नहीं है प्रावधान
भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने जानकारी मांगी कि क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने और न्यूनतम मासिक वेतन देने का विचार रखती है. इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 'पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020' में कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है. उन्हें आंशिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उसी के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाता है. सरकार ने फिलहाल नियमितीकरण को लेकर किसी भी प्रस्ताव या प्रावधान की जानकारी नहीं दी है.
विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब से स्पष्ट है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 6,658 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के लिए फिलहाल 10 माह के मानदेय और वर्तमान नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव की कोई योजना नहीं है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन के लिए अनुभव होगा आधार, एक्ट खारिज होने के बाद सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन
ये भी पढ़ें: ढाई साल में अकेले पीडब्ल्यूडी में रिक्त हुए 19457 पद, शिक्षा विभाग में खाली हो गई क्रमश: 13182 व 6021 पोस्टें, जानिए कितनों को मिला रोजगार