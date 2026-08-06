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Handloom Day: हिमाचल के इस गांव को क्यों मिला हैंडलूम विलेज का दर्जा, हथकरघा से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहीं महिलाएं

साल 2020 में हिमाचल के शरन गांव को घोषित किया गया हैंडलूम विलेज. गांव की हर घर की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर. बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट.

हिमाचल का हैंडलूम विलेज
हिमाचल का हैंडलूम विलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:32 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 11:14 AM IST

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कुल्लू: सदियों से भारत के कई राज्यों में प्राचीन विधा के रूप में घर-घर में हथकरघा का कार्य किया जाता रहा है. ऐसे में इस कार्य से जहां पहले अपनी जरूरत का सामान तैयार किया जाता था तो वहीं अब बदलते दौर में यही सामान ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिकी का भी आधार बन रहा है. लोगों द्वारा हथकरघा के माध्यम से कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं और अब उन्हें सरकार के प्रयासों से अच्छा बाजार भी मिल रहा है.

हिमाचल का हैंडलूम विलेज

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा देशभर में 11 हैंडलूम विलेज घोषित किए गए हैं. इनमें से एक हिमाचल प्रदेश का शरन गांव भी है, जिसे 2020 में हैंडलूम विलेज की घोषित किया गया. आज यह गांव देश-दुनिया में अपनी एक अलग-अलग पहचान बना चुकी. ऐसे में आइए आपको इस विलेज की बदलती तस्वीर से रूबरू कराते हैं. जहां गांव की महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर और सशक्त हैं. बल्कि हथकरघा के जरिए गांव की आर्थिकी को भी मजबूत कर रही हैं. ये महिलाएं हथकरघा मशीनों पर अपनी कलाओं को बुनती है. जिसकी भारत समेत कई देशों में भारी डिमांड है.

बदलने लगी गांव की तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के रूमसू पंचायत स्थित शरन गांव को हैंडलूम विलेज घोषित किए जाने के बाद से यहां की तस्वीर बदलने लगी है. यहां स्थानीय लोगों द्वारा जहां पहले अपने प्रयोग के लिए ही पट्टू, शॉल, टोपी, मफलर सहित अन्य उत्पाद तैयार किए जाते थे. वहीं, अब वह इन्हें बेचने के लिए भी बाजार में उतार रहे हैं. जिससे यहां गांव के लोगों की आर्थिक की भी काफी मजबूत हुई है.

हैंडलूम विलेज शरन
हैंडलूम विलेज शरन (ETV Bharat)

कैसे घोषित हुआ हैंडलूम विलेज?

गौरतलब है कि साल 2020 में शरन गांव को हैंडलूम विलेज घोषित होने से पहले भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने एक सर्वे किया था. सर्वे में हैंडलूम विलेज घोषित होने के लिए कुछ बातों का होना भी आवश्यक था. ऐसे में जब इस गांव का सर्वे किया गया तो पाया गया कि इस गांव के 95% घर काष्ठ कुणी शैली से निर्मित हैं. वहींं, इस गांव में लोग शॉल, पट्टू, टोपी सहित अन्य हथकरघा उत्पाद बनाने का भी कार्य करते थे. ऐसे में हैंडलूम विलेज के लिए शरन गांव सभी औपचारिकताओं को पूरा करता था, जिसके चलते इसे हैंडलूम विलेज घोषित किया गया. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से इस गांव को देश के 10 हैंडलूम विलेज में शामिल किया था.

क्राफ्ट हैंडलूम विलेज शरन
क्राफ्ट हैंडलूम विलेज शरन (ETV Bharat)

ग्रामीणों को दिया गया बुनाई का प्रशिक्षण

जिला कुल्लू का शरन गांव के हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद वस्त्र मंत्रालय का हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम यहां ग्रामीणों को बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया गया. वस्त्र मंत्रालय की ओर से शरन गांव को हैंडलूम विलेज घोषित करने के बाद बुनकर सेवा केंद्र ने काष्ठ कुणी शैली के 16 घरों को वुडन पेंट भी करवाया और नई तकनीक से बने 6 घरों को भी पेंट किया गया. इसके अलावा बीते 5 सालों में करीब 50 लोगों को बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें काम करने के लिए खड्डी भी दी गई. वहीं, 17 लोगों को वर्क शेड बनाने के लिए भी प्रति व्यक्ति 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि दी गई है. इसके अलावा गांव में एक ताना बुनाई की भी मशीन दी गई हैं. ताकि, बुनकरों को पट्टू या फिर शॉल बनाने के लिए ताना बनाने में आसानी हो सके.

हथकरघा मशीन पर काम करती महिला
हथकरघा मशीन पर काम करती महिला (ETV Bharat)

शरन गांव के 98 घरों में रहते 423 लोग

कुल्लू जिला के नग्गर खंड के साथ लगते रूमसू पंचायत के तहत आने वाले शरन गांव में 98 घर हैं. इस गांव की कुल आबादी 423 है. इनमें 223 पुरुष और 200 महिलाएं शामिल हैं. गांव की ज्यादातर महिलाएं बुनकर का काम करती हैं. सभी महिलाओं ने अपने-अपने घरों में खड्डी लगाई है. महिलाओं को सुबह-शाम जब भी समय मिलता है. खड्डियों पर पट्टू, दोहडू, शॉल और पट्टू बनाने का कार्य करते हैं.

बुनकर सेवा केंद्र में महिलाएं कर रही काम
बुनकर सेवा केंद्र में महिलाएं कर रही काम (ETV Bharat)

कुल्लू बुनकर सेवा केंद्र

हैंडलूम विलेज शरन में लोगों का आना जाना हो सके और यहां पर लोगों के हथकरघा उत्पादों की भी बिक्री हो सके, इसके लिए भी जिला कुल्लू बुनकर सेवा केंद्र ने तीन मंजिल भवन का निर्माण किया है. इस भवन के सबसे निचली मंजिल में दो खड्डी स्थापित की गई हैं और यहां पर सैलानी भी इन खड्डी पर हथकरघा के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं. भवन की दूसरी मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित किया गया है. जहां पर सैलानी खाने पीने की चीजों का आनंद ले सकते हैं. तीसरी मंजिल में शोरूम बनाया गया है. जहां पर ग्रामीण अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं.

शरन गांव की महिलाओं के हुनर को मिली पहचान
शरन गांव की महिलाओं के हुनर को मिली पहचान (ETV Bharat)

वहीं, भवन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में लाइब्रेरी स्थापित की गई है. जहां पर स्थानीय लोग और सैलानी किताबें पढ़ने का भी आनंद ले सकते हैं. इस पूरे भवन का संचालन ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई समिति करती है. ऐसे में हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद यहां सैलानियों की भी संख्या बड़ी और इस भवन में सैलानी हथकरघा की बारीकियों को भी जान रहे हैं.

2020 में हैंडलूम विलेज घोषित हुआ शरन गांव
2020 में हैंडलूम विलेज घोषित हुआ शरन गांव (ETV Bharat)

एडीएम कुल्लू सुरजीत सिंह ने बताया, "हथकरघा एवं हस्तशिल्प के कार्यों के लिए जिला कुल्लू बुनकर सेवा केंद्र के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण इलाकों में दिया जा रहा है. ताकि लोग हथकरघा के कार्यों को आगे बढ़ा सके. शरन गांव को हैंडलूम विलेज घोषित किया गया है और वहां पर प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार के सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. सैलानियों को भी इस गांव के बारे में जानकारी मिल सके. इसके लिए भी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नई योजना तैयार की जाएगी".

ग्रामीण महिलाओं को दिया गया बुनाई का प्रशिक्षण
ग्रामीण महिलाओं को दिया गया बुनाई का प्रशिक्षण (ETV Bharat)

गौरतलब है कि मंडी सांसद कंगना रनौत ने दिसंबर 2024 में गांव में बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया था. हथकरघा से जुड़ी शरन गांव की महिलाओं का कहना है कि यहां के बने प्रोडक्ट विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 30 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं. ये हमारी प्राचीन कला शैली है और ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं. पहले घर के बुजुर्ग हाथ से बुनी हुई चीजें पहनते थे, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलती. लेकिन हम सरकार की मदद से इसे जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं.

देसी ऊन से उत्पाद तैयार करती महिला
देसी ऊन से उत्पाद तैयार करती महिला (ETV Bharat)

हैंडलूम विलेज का उदेश्य

हैंडलूम विलेज एक आधुनिक अवधारणा है. जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प/हथकरघा उत्पादों और पर्यटन को एक ही स्थान पर बढ़ावा दिया जा रहा है. इन गांवों में कारीगर/बुनकर न केवल रहते और काम करते हैं. बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का भी अवसर मिलता है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों से आजीविका सुनिश्चित होती है. इन गांवों में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ-साथ उनकी बिक्री भी की जाती है. पर्यटकों को खड्डी पर काम करने और बुनाई की प्रक्रिया को विशेषज्ञ बुनकरों के मार्गदर्शन में अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

हथकरघा से बने शॉल देखता ग्राहक
हथकरघा से बने शॉल देखता ग्राहक (ETV Bharat)

वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्राफ्ट विलेज विभिन्न चरणों में विकसित किए जा रहे हैं. जिनमें संबंधित राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग भी शामिल है. देश भर में चयनित इन 11 गांवों में से 6 गांवों को हस्तशिल्प विकास आयुक्त और 5 गांवों को हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा विकसित किया जा रहा है. प्रत्येक क्राफ्ट विलेज को वस्त्र मंत्रालय संबंधित राज्यों के जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित कर रहा है.

गांव में हथकरघा का काम काफी बढ़ा

शरन गांव में जमदग्नि स्वयं सहायता समूह की महिला सपना ठाकुर ने बताया, "शरन गांव को हैंडलूम विलेज का दर्जा मिलने के बाद यहां पर हथकरघा का काम काफी अधिक बढ़ा है. पहले महिलाएं अपने घरों में इस काम को करती थी और सिर्फ अपने प्रयोग के लिए ही हथकरघा की उत्पाद तैयार करती थी, लेकिन आज इस बाजार में भी बेचा जा रहा है".

सपना ठाकुर का कहना है कि हालांकि अभी भी यहां पर सैलानियों का आना काफी कम है. क्योंकि अभी तक इस गांव को इतनी पहचान नहीं मिल पाई है. ऐसे में प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह पर्यटकों का ध्यान भी इस और आकर्षित करें. ताकि उन्हें पता चल सके कि हिमाचल में एकमात्र हैंडलूम विलेज भी है और वहां पर महिलाओं द्वारा देसी ऊन से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. गांव में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यहां पर एक बहुउद्देशीय भवन तैयार किया गया है. जहां पर गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर अपने हाथों से तैयार शॉल, पट्टू, टोपी, क्रोशिया के समान सहित अन्य उत्पादों को बेच सकती है. जिससे अब महिलाओं को काफी फायदा हुआ है.

शरन गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद
शरन गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद (ETV Bharat)

युवा पीढ़ी भी सीख रहे हथकरघा का हुनर

शरन गांव निवासी निशा ने कहा, "हैंडलूम विलेज बनने से पहले यहां महिलाएं कृषि कार्यों में ही व्यस्त रहती थी और अपनी जरूरत के लिए ही सिर्फ हथकरघा के उत्पाद तैयार करती थी, लेकिन हैंडलूम विलेज बनने के बाद यहां सभी महिलाएं अपने कृषि कार्यों के बाद शॉल, पट्टू, क्रोशिया के सामान तैयार करने में जुड़ जाती है. इससे महिलाओं को घर पर ही 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय हो रही है. जिससे महिलाओं को काफी फायदा मिला है. गांव के हर घर में महिलाओं द्वारा यह कार्य किया जाता है. हैंडलूम विलेज बनने के बाद यहां हथकरघा के कार्य में भी अब तेजी आई है और युवा पीढ़ी भी इस कार्य को सीख कर अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं".

टोपी, शॉल और पट्टू की बिक्री

हथकरघा बुनकर निर्मला का कहना हैं, "वह 10 सालों से हथकरघा के उत्पाद तैयार कर रही है और स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर बहुउद्देशीय भवन में इसे बेच भी रही है. गांव की अन्य महिलाएं भी यहां पर अपने उत्पाद बेचने के लिए लाती है. यहां पर टोपी ₹200 से शुरू है. शॉल, पट्टू ₹1000 से लेकर ₹15000 तक बेचे जाते हैं. गांव के युवा पीढ़ी भी अब इस काम को सीख रही है. क्योंकि यह पारंपरिक कार्य है और अब इससे लोगों को अच्छी खासी आय भी हासिल हो रही है".

हिमाचल का हैंडलूम विलेज (ETV Bharat)

महिलाओं को मिली हथकरघा से पहचान

महिला रजनी का कहना है कि जब से यहां पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा बहुउद्देशीय भवन तैयार किया गया है, तब से उन्हें अपने उत्पाद बेचने में आसानी हो रही है. पहले वह सिर्फ पट्टू ही तैयार करती थी, लेकिन वस्त्र मंत्रालय द्वारा उन्हें खड्डी और कई अन्य उपकरण दिए गए हैं, जिसकी सहायता से वह अब शॉल के साथ-साथ अन्य उत्पाद भी तैयार कर रही है. हैंडलूम विलेज बनने के बाद गांव के रास्ते पक्के हुए हैं. रास्तों में लाइट भी लगाई गई है. ऐसे में हैंडलूम विलेज बनने से गांव के लोगों को काफी फायदा हुआ है.

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Last Updated : August 7, 2026 at 11:14 AM IST

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