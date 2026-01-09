हथकरघा प्रदर्शनी में लाहौली मोजों का जलवा, सदियों पुरानी कला अब बनी रही फैशन ट्रेंड
इन मोज़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें पांच सुइयों की मदद से पूरी तरह हाथ से बुना जाता है.
शिमाल: शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर परिसर में लगी हैंडलूम और हथकरघा प्रदर्शनी इन दिनों हिमाचल की पारंपरिक विरासत, लोककला और हस्तशिल्प की जीवंत तस्वीर पेश कर रही है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए कारीगर यहां अपने हाथों से बने उत्पादों के जरिए न केवल रोजगार पा रहे हैं, बल्कि हिमाचल की सदियों पुरानी परंपराओं को भी नई पहचान दे रहे हैं. इस प्रदर्शनी में खास आकर्षण लाहौल-स्पीति की पारंपरिक ऊनी मोज़ें 'दाशी' बनी हुई हैं.
इस प्रदर्शनी में कुल्लू की मशहूर शॉल और सूट, हस्तनिर्मित परफ्यूम, लाहौल-स्पीति का काला जीरा, सी-बकथॉर्न का पल्प और पारंपरिक ऊनी वस्त्र लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. यहां आने वाले पर्यटक न सिर्फ इन उत्पादों को खरीद रहे हैं, बल्कि इनके पीछे छिपी कारीगरी और संस्कृति के बारे में भी जानने को उत्सुक दिख रहे हैं.
लाहौल-स्पीति की 'दाशी' मोज़ों ने खींचा सबका ध्यान
प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा चर्चा लाहौल-स्पीति की पारंपरिक ऊनी मोज़ों और दस्तानों की हो रही है, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'दाशी' कहा जाता है. ये मोज़ें केवल ठंड से बचाव का साधन नहीं, बल्कि लाहौल-स्पीति की सांस्कृतिक पहचान और जीवनशैली का अहम हिस्सा हैं.
आठ रंगों की बुनाई बनाती है दाशी को अनोखा
कारीगरों के अनुसार, दाशी मोज़ों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें पांच सुइयों की मदद से पूरी तरह हाथ से बुना जाता है. इनमें कहीं भी धागे का जोड़ या सिलाई नहीं होती, जिससे ये बेहद मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली होती हैं. मशीन से बनी मोज़ों के मुकाबले इनकी गुणवत्ता कहीं अधिक होती है. लाहुली दाशी मोज़े और दस्ताने आठ अलग-अलग रंगों की बुनाई से तैयार किए जाते हैं. यह खास बुनाई सदियों से ट्रांस-हिमालय और हिमालयी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. इन्हें तैयार करने में पांच तरह की पारंपरिक बुनाई तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है.
स्थानीय भेड़ों की ऊन से होती है बुनाई
लाहौल-स्पीति घाटी में दाशी मोज़ों की बुनाई हर घर में स्थानीय भेड़ों की ऊन से की जाती है. यह परंपरा सौ साल से भी अधिक पुरानी मानी जाती है. यहां लोग खेती करते हुए, घर के बाहर धूप सेंकते हुए या बातचीत करते हुए भी ऊन और सुइयों के साथ बुनाई करते नजर आ जाते हैं. यही कारण है कि यह कला आज भी जीवित है. कारीगर बताते हैं कि मोज़ों की बुनाई पैरों के ऊपरी हिस्से से शुरू होती है, जहां दाशी पैटर्न बनाया जाता है. इसके बाद बुनाई टखने और उंगलियों तक जाती है. मोज़ों का आगे का हिस्सा हल्का नुकीला रखा जाता है, जिससे बर्फीले इलाकों में चलते समय पैर पूरी तरह फिट रहे और आराम बना रहे.
जरूरत से फैशन स्टेटमेंट तक का सफर
पहले इन ऊनी मोज़ों का इस्तेमाल केवल शून्य से नीचे तापमान में पैरों को गर्म रखने के लिए किया जाता था. अब यही दाशी मोज़ें शहरी इलाकों में हैंडमेड फैशन स्टेटमेंट बन चुकी हैं. पर्यटक इन्हें हिमाचल की यादगार निशानी के रूप में खरीद रहे हैं, जबकि युवाओं में भी इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.
काला जीरा और सी-बकथॉर्न भी बने आकर्षण
प्रदर्शनी में लाहौल-स्पीति का काला जीरा भी खास आकर्षण बना हुआ है. ऊंचाई वाले इलाकों में उगाया गया यह जीरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है. इसके साथ ही सी-बकथॉर्न का पल्प भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिसमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है.
गेयटी थिएटर में लगी यह हथकरघा प्रदर्शनी न केवल कारीगरों को रोजगार और पहचान दे रही है, बल्कि हिमाचल की उन परंपराओं को भी जीवित रख रही है, जो आधुनिकता की दौड़ में खोती जा रही थीं. लाहौल-स्पीति की दाशी मोज़ें इस बात का प्रमाण हैं कि मेहनत, हुनर और परंपरा मिलकर समय के साथ और भी मजबूत बनती हैं.
