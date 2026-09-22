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सोशल मीडिया पर कथित देशविरोधी पोस्ट साझा करना पड़ा भारी, हिमाचल में युवक गिरफ्तार, संदिग्ध नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

गिरफ्तार युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह दर्जी का काम करता है.

हिमाचल में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर युवक गिरफ्तार
हिमाचल में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर युवक गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:44 PM IST

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हमीरपुर: सोशल मीडिया पर कथित तौर पर देशविरोधी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री साझा करने के मामले में हमीरपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस को आशंका है कि युवक सोशल मीडिया के जरिए किसी संदिग्ध नेटवर्क या उससे जुड़े लोगों के संपर्क में हो सकता है. फिलहाल पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से 17 सितंबर को पुलिस प्रशासन को एक शिकायत पत्र भेजा गया था. इसमें संबंधित युवक की गतिविधियों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए थे. इनपुट में सोशल मीडिया पर सक्रिय युवक के किसी संदिग्ध नेटवर्क या देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की आशंका जताई गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की. जांच के आधार पर 21 सितंबर को सदर थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोमवार देर रात हमीरपुर शहर में रह रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी बलवीर सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

छह महीने से हमीरपुर में कर रहा था युवक

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले करीब छह महीने से हमीरपुर शहर में दर्जी का काम कर रहा था. पुलिस अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हमीरपुर में रहने के दौरान युवक किन लोगों के संपर्क में था. सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साझा की गई सामग्री का स्रोत क्या था और क्या उसका किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क था, इसकी भी जांच की जा रही है.

BNS की इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1), 353(1)(b)(c) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं तब लगाई जाती हैं जब कोई व्यक्ति धर्म, जाति या भाषा के नाम पर समाज में नफरत फैलाता है, या फिर झूठी अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है. इसका मुख्य उद्देश्य समाज में अशांति और दंगे भड़कने से रोकना है.

हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, "पुलिस ने सोमवार देर रात एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को 24 सितंबर तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब रिमांड के दौरान मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

किरायेदारों और कर्मचारियों की वेरिफिकेशन की अपील

एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को दुकान, कमरा या मकान किराए पर देने से पहले उसकी उचित पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं. उन्होंने कहा कि किरायेदार या कर्मचारी की पहचान और जरूरी दस्तावेजों की जांच सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. फिलहाल पुलिस युवक की सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित संपर्कों की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और उसकी कथित ऑनलाइन गतिविधियों का किसी संदिग्ध नेटवर्क से कोई संबंध था या नहीं.

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