ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर कथित देशविरोधी पोस्ट साझा करना पड़ा भारी, हिमाचल में युवक गिरफ्तार, संदिग्ध नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

हमीरपुर: सोशल मीडिया पर कथित तौर पर देशविरोधी गतिविधियों से जुड़ी सामग्री साझा करने के मामले में हमीरपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस को आशंका है कि युवक सोशल मीडिया के जरिए किसी संदिग्ध नेटवर्क या उससे जुड़े लोगों के संपर्क में हो सकता है. फिलहाल पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से 17 सितंबर को पुलिस प्रशासन को एक शिकायत पत्र भेजा गया था. इसमें संबंधित युवक की गतिविधियों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए थे. इनपुट में सोशल मीडिया पर सक्रिय युवक के किसी संदिग्ध नेटवर्क या देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की आशंका जताई गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की. जांच के आधार पर 21 सितंबर को सदर थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोमवार देर रात हमीरपुर शहर में रह रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी बलवीर सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

छह महीने से हमीरपुर में कर रहा था युवक

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले करीब छह महीने से हमीरपुर शहर में दर्जी का काम कर रहा था. पुलिस अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हमीरपुर में रहने के दौरान युवक किन लोगों के संपर्क में था. सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साझा की गई सामग्री का स्रोत क्या था और क्या उसका किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क था, इसकी भी जांच की जा रही है.