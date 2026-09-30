हिमाचल में UPI शुल्क का विरोध, MDR पर व्यापार मंडलों ने जताई आपत्ति, बोले- QR कोड पर डालेंगे काला कपड़ा
2 अक्टूबर को हमीरपुर में 20 व्यापार मंडल UPI लेनेदेन पर लगने वाले MDR शुल्क के विरोध में करेंगे प्रदर्शन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:30 PM IST
हमीरपुर: केंद्रीय व्यापार यूनियन के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के 20 व्यापार मंडल दो अक्टूबर को यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. व्यापारियों ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है. व्यापारी दुकानों में लगे क्यूआर कोड और यूपीआई स्कैनर को काले कपड़े से ढककर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे.
UPI लेनदेन पर शुल्क का विरोध
व्यापारियों का कहना है कि छोटे दुकानदार पहले ही कम मार्जिन पर कारोबार कर रहे हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. व्यापारिक संगठनों को आशंका है कि यदि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की शुरुआत होती है तो भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है. इससे रोजमर्रा के कारोबार की लागत बढ़ने के साथ व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है.
'MDR से छोटे दुकानदारों को नुकसान'
व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया, "यदि कोई छोटा दुकानदार एक महीने में पांच लाख से 30 लाख रुपये तक का कारोबार डिजिटल माध्यम से करता है, तो प्रस्तावित 0.4 फीसदी शुल्क के कारण उसे करीब दो हजार से 12 हजार रुपये तक का अतिरिक्त मासिक भार उठाना पड़ सकता है. छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित मार्जिन पर काम कर रहे हैं और ऐसे में यूपीआई शुल्क उनकी शुद्ध आय को प्रभावित कर सकता है".
डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने विरोध
सुमित ठाकुर ने कहा कि यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है. बड़ी संख्या में ग्राहक दुकानों पर भुगतान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में डिजिटल लेनदेन पर शुल्क लगाने का असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लागू न किया जाए, ताकि छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े.
QR कोड और स्कैनर पर डालेंगे काला कपड़ा
उन्होंने कहा कि केंद्रीय व्यापार यूनियन के आह्वान पर दो अक्टूबर को हमीरपुर सहित प्रदेश के 20 व्यापार मंडल इस विरोध में शामिल होंगे और यूपीआई शुल्क हटाने की मांग उठाएंगे. व्यापारियों ने गांधी जयंती के दिन सांकेतिक रूप से यूपीआई भुगतान का विरोध कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया है. इस दौरान क्यूआर कोड और स्कैनर को काले कपड़े से ढककर विरोध दर्ज करवाया जाएगा.
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