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हिमाचल में UPI शुल्क का विरोध, MDR पर व्यापार मंडलों ने जताई आपत्ति, बोले- QR कोड पर डालेंगे काला कपड़ा

हिमाचल में UPI शुल्क का विरोध ( IANS )

हमीरपुर: केंद्रीय व्यापार यूनियन के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के 20 व्यापार मंडल दो अक्टूबर को यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. व्यापारियों ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है. व्यापारी दुकानों में लगे क्यूआर कोड और यूपीआई स्कैनर को काले कपड़े से ढककर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे.

UPI लेनदेन पर शुल्क का विरोध व्यापारियों का कहना है कि छोटे दुकानदार पहले ही कम मार्जिन पर कारोबार कर रहे हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. व्यापारिक संगठनों को आशंका है कि यदि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की शुरुआत होती है तो भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है. इससे रोजमर्रा के कारोबार की लागत बढ़ने के साथ व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. 'MDR से छोटे दुकानदारों को नुकसान' व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया, "यदि कोई छोटा दुकानदार एक महीने में पांच लाख से 30 लाख रुपये तक का कारोबार डिजिटल माध्यम से करता है, तो प्रस्तावित 0.4 फीसदी शुल्क के कारण उसे करीब दो हजार से 12 हजार रुपये तक का अतिरिक्त मासिक भार उठाना पड़ सकता है. छोटे व्यापारी पहले से ही सीमित मार्जिन पर काम कर रहे हैं और ऐसे में यूपीआई शुल्क उनकी शुद्ध आय को प्रभावित कर सकता है".