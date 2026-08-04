हिमाचल के सपूत सुनील दत्त इंडियन कोस्ट गार्ड में संभालेंगे DIG का पद, 21 साल की सेवा का मिला सम्मान
सुनील दत्त की पदोन्नति की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय विधायक ने भी उन्हें बधाई दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 5:04 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के तहत बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव पंगा के सुनील दत्त को भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. करीब 21 वर्षों की उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के बाद उन्हें 1 अगस्त 2026 से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई. सुनील दत्त की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और परिजनों सहित ग्रामीणों ने इसे हिमाचल के लिए गौरव का क्षण बताया है.
हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में शुरू किया था करियर
सुनील दत्त ने वर्ष 2005 में भारतीय तटरक्षक बल में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी. पिछले दो दशकों से अधिक समय के दौरान उन्होंने समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियान, आपदा राहत कार्यों और कई चुनौतीपूर्ण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और पेशेवर दक्षता के कारण उन्हें संगठन में एक कुशल अधिकारी के रूप में पहचान मिली.
वीरता पदक से भी हो चुके हैं सम्मानित
देश सेवा में उनके साहस और उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 2024 में उन्हें प्रतिष्ठित 'तटरक्षक पदक (वीरता)' से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान कठिन परिस्थितियों में निभाई गई उनकी जिम्मेदारियों और बहादुरी का प्रमाण माना जाता है. अब उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति को उनके सफल सैन्य करियर की एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने दी बधाई
सुनील दत्त की पदोन्नति की खबर मिलते ही गांव पंगा सहित पूरे बड़सर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों, परिजनों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं. लोगों का कहना है कि उनकी सफलता क्षेत्र के युवाओं को देश सेवा और रक्षा बलों में करियर बनाने के लिए नई प्रेरणा देगी. वहीं, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने भी सुनील दत्त को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांव पंगा के इस सपूत ने भारतीय तटरक्षक बल में DIG के पद पर पदोन्नत होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि सुनील दत्त की उपलब्धि यह साबित करती है कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण के दम पर देश की सर्वोच्च सेवाओं में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है. विधायक ने विश्वास जताया कि वह भविष्य में भी अपनी सेवाओं से देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे.
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