ETV Bharat / state

हिमाचल के सपूत सुनील दत्त इंडियन कोस्ट गार्ड में संभालेंगे DIG का पद, 21 साल की सेवा का मिला सम्मान

हमीरपुर के बेटे सुनील दत्त ने बढ़ाया प्रदेश का मान ( SUNIL DUTT )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के तहत बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव पंगा के सुनील दत्त को भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. करीब 21 वर्षों की उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के बाद उन्हें 1 अगस्त 2026 से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई. सुनील दत्त की इस अभूतपूर्व उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और परिजनों सहित ग्रामीणों ने इसे हिमाचल के लिए गौरव का क्षण बताया है.

हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में शुरू किया था करियर

सुनील दत्त ने वर्ष 2005 में भारतीय तटरक्षक बल में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी. पिछले दो दशकों से अधिक समय के दौरान उन्होंने समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियान, आपदा राहत कार्यों और कई चुनौतीपूर्ण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और पेशेवर दक्षता के कारण उन्हें संगठन में एक कुशल अधिकारी के रूप में पहचान मिली.

वीरता पदक से भी हो चुके हैं सम्मानित

देश सेवा में उनके साहस और उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 2024 में उन्हें प्रतिष्ठित 'तटरक्षक पदक (वीरता)' से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान कठिन परिस्थितियों में निभाई गई उनकी जिम्मेदारियों और बहादुरी का प्रमाण माना जाता है. अब उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति को उनके सफल सैन्य करियर की एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.