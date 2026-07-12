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14 साल की नाबालिग ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा पड़ोस में रहने वाले परिवार का नाम

सुजानपुर में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव फंदे से लटका मिला. मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट.

14 साल की नाबालिग ने किया सुसाइड
14 साल की नाबालिग ने किया सुसाइड (PIC CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: जिले के सुजानपुर उपमंडल में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. पुलिस के अनुसार नाबालिग की लाश फंदे से लटकी मिली. परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल सुजानपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रात की है. बताया जा रहा है कि नाबालिग ने अपने घर में फंदा लगाया, जब परिजनों ने उसे इस हालत में देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई. परिवार के सदस्य उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुजानपुर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रकाश ठाकुर पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार मृतका के पास से एक सुसाइड नोट मिला है. नोट में पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के तीन से चार सदस्यों के नाम लिखे होने की बात सामने आई है. पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसे जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. नोट में लिखी बातों और उससे जुड़े तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि, जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं, उनके साथ मृतका के पिता का पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है.

एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 'सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है. संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे. जांच अभी जारी है.'

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Last Updated : July 12, 2026 at 8:18 PM IST

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