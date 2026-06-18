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सेहरा बांधकर पिता ने दी आदित्य को अंतिम विदाई, अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले मर्चेंट नेवी कैडेट का हुआ अंतिम संस्कार

आदित्य शर्मा के परिजनों ने हादसे की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठाए हैं. साथ ही जांच की मांग भी की है.

HAMIRPUR ADITYA SHARMA CREMATION
हमीरपुर में हुआ आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:54 PM IST

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हमीरपुर: ओमान तट के पास भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी मिसाइल अटैक में जान गंवाने वाले हमीरपुर के 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा को गुरुवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. पूरे सम्मान के साथ पैतृक गांव में आदित्य का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे और पूरा गांव शोक में डूबा नजर आया. सबसे भावुक पल उस समय आया जब पिता राजेश शर्मा ने अपने इकलौते बेटे को अंतिम विदाई देने से पहले उसके सिर पर सेहरा बांधा.

बेटे को दूल्हा देखने का सपना, लेकिन देनी पड़ी अंतिम विदाई

परिवार ने जिस बेटे को दूल्हे के रूप में देखने का सपना देखा था, उसी बेटे को पिता ने सेहरा पहनाकर अंतिम विदाई दी. यह भावुक दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. आदित्य के पिता राजेश शर्मा के लिए यह पल बेहद कठिन था. बेटे की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार और ग्रामीणों में गम का माहौल रहा. आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह हमीरपुर पहुंचा. यहां मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद शव को उनके पैतृक गांव लाया गया. जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा, परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीण भी अपने गांव के युवा बेटे को खोने के दुख में शामिल हुए. अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त गंधर्व राठौर भी मौजूद रहे. उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

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आदित्य के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ा पूरा परिवार (ETV BHARAT)

पिता ने उठाई घटना की जांच की मांग

अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद पिता राजेश शर्मा ने कहा कि आदित्य अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन वह चाहते हैं कि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दुख न झेलना पड़े. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में यह घटना हुई. उन्होंने मांग की कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

ओमान तट के पास हुआ था हमला

बता दें कि आदित्य शर्मा ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर डेक कैडेट के रूप में तैनात थे. ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में तेल टैंकर को निशाना बनाया गया था. इस हमले में आदित्य समेत दो अन्य नाविकों की मौत हो गई थी. आदित्य कुछ समय पहले ही मर्चेंट नेवी में शामिल हुए थे. परिवार को उम्मीद थी कि वह आगे बढ़कर घर का सहारा बनेंगे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ दिया.

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मर्चेंट नेवी डेक कैडेट आदित्य शर्मा (ETV BHARAT)

आदित्य के परिजनों ने हादसे की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए हैं. चाचा हिमांशु शर्मा ने कहा कि जिस समुद्री क्षेत्र में जहाज था, वहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, उपायुक्त गंधर्व राठौर ने कहा कि यदि परिवार इस मामले में किसी भी तरह की जांच या सहायता चाहता है तो उनकी बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है. आदित्य शर्मा की अंतिम विदाई के समय पूरा गांव गम में डूबा रहा. देश के समुद्री क्षेत्र में अपना करियर बनाने निकले इस युवा को लोगों ने भारी मन और नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

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पिता ने नम आंखों से दी आदित्य को अंतिम विदाई (ETV BHARAT)

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