ETV Bharat / state

5 महीने में 3 शादियां, फिर बहाने बनाकर फरार, हिमाचल में फर्जी दुल्हन गिरोह का खुलासा

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गलोड़ क्षेत्र में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने करीब पांच महीने के भीतर तीन अलग-अलग युवकों से शादी की और बाद में अलग-अलग बहाने बनाकर घर से फरार हो गई. मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस फर्जी शादी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, महिला ने जनवरी में बिलासपुर जिले के जेजवीं क्षेत्र, फरवरी में हमीरपुर के गलोड़ और मई में बिलासपुर के बल्हसीना क्षेत्र में शादी की थी. आरोप है कि शादी के बाद महिला कुछ समय तक परिवार के साथ सामान्य तरीके से रहती थी, लेकिन बाद में मंदिर जाने, रिश्तेदार की मृत्यु या अन्य कारण बताकर घर से निकल जाती थी और फिर वापस नहीं लौटती थी.

ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को बनाया गया निशाना

पुलिस जांच में सामने आया है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को निशाना बना रहा था. इस मामले में कुछ महिलाओं और बिचौलियों के शामिल होने की जांच की जा रही है. आरोप है कि पहले परिवारों से संपर्क कर शादी तय करवाई जाती थी और शादी के बाद कुछ समय तक विश्वास बनाया जाता था. इसके बाद दुल्हन किसी बहाने से घर छोड़कर चली जाती थी. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में सामने आए ऐसे मामलों का संबंध भी इसी गिरोह से है या नहीं.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ, जब हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र के निवासी मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी इसी साल फरवरी में पंजाब के बटाला में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद जब उसने विवाह को पंचायत में पंजीकृत करवाने की बात कही, तो पत्नी टालमटोल करने लगी. इससे मनीष को उसके दस्तावेजों पर संदेह हुआ. शिकायत में कहा गया है कि जब मनीष ने आधार कार्ड की जांच और विवाह पंजीकरण के लिए दबाव बनाया, तो उसे और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगीं. इसके बाद महिला जम्मू जाने का बहाना बनाकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी.