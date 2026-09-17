CM सुक्खू के गृह जिले में लगा जन स्वास्थ्य शिविर, एक दिन में 3025 मरीजों की हुई जांच, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं
शिविर में कुल 5402 लोगों के अलग-अलग स्वास्थ्य टेस्ट किए गए. कैंप में कई विभागों के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:59 PM IST
हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में लगाए गए जन स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच करवाने पहुंचे. वीरवार को गांव रैल में शुरू हुए इस शिविर में अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक ही दिन में 3025 लोगों की जांच की. इनमें स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और आयुष विभाग के विशेषज्ञ शामिल रहे. शिविर में 5400 से अधिक लोगों के विभिन्न स्वास्थ्य टेस्ट भी किए गए. खास बात यह रही कि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में सबसे ज्यादा 348 महिलाओं ने अपनी जांच करवाई.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया, "शिविर में कुल 3025 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इनमें स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 2115 लोगों की जांच की, जबकि आयुष विभाग की अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों ने 910 लोगों का चेकअप किया."
शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास सबसे ज्यादा 348 महिलाएं स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचीं. इसके बाद जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने 323, हड्डी रोग विशेषज्ञों ने 255, हृदय रोग विशेषज्ञों ने 211 और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विशेषज्ञों ने 190 लोगों की जांच की.
इन विभागों के डॉक्टरों ने भी दी सेवाएं
नेत्र रोग विशेषज्ञों ने 168, ईएनटी विशेषज्ञों ने 140, त्वचा रोग विशेषज्ञों ने 131, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों ने 55, एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञों ने 61 और नैफ्रोलॉजी विशेषज्ञों ने 30 लोगों की जांच की. इसके अलावा सर्जरी के 46, पल्मोनोलॉजी एवं छाती रोग के 35 और अन्य सुपर स्पेशियलिटी विभागों के विशेषज्ञों ने 63 लोगों का चेकअप किया. बाल रोग विभाग में 25, डेंटल में 24 और मनोचिकित्सा विभाग में 10 लोगों की जांच हुई. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों की ओर से कुल 9 सुपर स्पेशलिस्ट, 12 स्पेशलिस्ट और 10 अन्य डॉक्टरों ने शिविर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दीं.
जिला आयुष अधिकारी डॉ. तनूजा नागपाल ने बताया, "आयुष विभाग के तहत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों ने 910 लोगों की जांच की. इनमें आयुर्वेद के चिकित्सकों ने 607, होम्योपैथी विशेषज्ञों ने 156 और योग एवं नेचुरोपैथी विशेषज्ञों ने 42 लोगों का चेकअप किया."
शिविर में लोगों को विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं की सुविधा भी दी गई. कपिंग क्रिया से 40, अग्निकर्म से 12, मर्म चिकित्सा से 20, जानुवस्ति से 10 और कटिवस्ति से 7 लोगों का उपचार किया गया. इसके अलावा जलनेति से 4, जलोका क्रिया से 2 और शिरोधारा से 3 लोगों को उपचार दिया गया.
5402 लोगों के हुए विभिन्न टेस्ट
शिविर में कुल 5402 लोगों के अलग-अलग स्वास्थ्य टेस्ट किए गए. इनमें 87 लोगों के अल्ट्रासाउंड, 423 के शुगर टेस्ट, 1780 के एचबी टेस्ट और 73 लोगों के ईसीजी किए गए. इसके अलावा 2414 लोगों की अन्य लैब जांच हुई. 423 लोगों का बीएमआई और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया.
महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी हुई
शिविर के दौरान 63 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर जांच की गई, जबकि 24 लोगों की ओरल कैंसर स्क्रीनिंग हुई. इसके अलावा करीब 1635 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया. शिविर में 2 लोगों के मौके पर ही आयुष्मान कार्ड और 2 लोगों की आभा आईडी बनाई गई. वहीं, 2 लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन भी लगाई गई. विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी से लोगों को एक ही जगह पर जांच, टेस्ट, परामर्श और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला.
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