ETV Bharat / state

CM सुक्खू के गृह जिले में लगा जन स्वास्थ्य शिविर, एक दिन में 3025 मरीजों की हुई जांच, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में लगाए गए जन स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच करवाने पहुंचे. वीरवार को गांव रैल में शुरू हुए इस शिविर में अलग-अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक ही दिन में 3025 लोगों की जांच की. इनमें स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और आयुष विभाग के विशेषज्ञ शामिल रहे. शिविर में 5400 से अधिक लोगों के विभिन्न स्वास्थ्य टेस्ट भी किए गए. खास बात यह रही कि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में सबसे ज्यादा 348 महिलाओं ने अपनी जांच करवाई.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश कुमार फोतेदार ने बताया, "शिविर में कुल 3025 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इनमें स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 2115 लोगों की जांच की, जबकि आयुष विभाग की अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों ने 910 लोगों का चेकअप किया."

शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास सबसे ज्यादा 348 महिलाएं स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचीं. इसके बाद जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों ने 323, हड्डी रोग विशेषज्ञों ने 255, हृदय रोग विशेषज्ञों ने 211 और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विशेषज्ञों ने 190 लोगों की जांच की.

इन विभागों के डॉक्टरों ने भी दी सेवाएं

नेत्र रोग विशेषज्ञों ने 168, ईएनटी विशेषज्ञों ने 140, त्वचा रोग विशेषज्ञों ने 131, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों ने 55, एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञों ने 61 और नैफ्रोलॉजी विशेषज्ञों ने 30 लोगों की जांच की. इसके अलावा सर्जरी के 46, पल्मोनोलॉजी एवं छाती रोग के 35 और अन्य सुपर स्पेशियलिटी विभागों के विशेषज्ञों ने 63 लोगों का चेकअप किया. बाल रोग विभाग में 25, डेंटल में 24 और मनोचिकित्सा विभाग में 10 लोगों की जांच हुई. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों की ओर से कुल 9 सुपर स्पेशलिस्ट, 12 स्पेशलिस्ट और 10 अन्य डॉक्टरों ने शिविर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दीं.