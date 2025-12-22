'नाम बदलने में कांग्रेस माहिर..', मनरेगा में हुए बदलाव पर बोले अनुराग ठाकुर
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम पर राजनीति कर रही है, जो गलत है.
December 22, 2025
हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. मनरेगा के नाम को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को बयानबाजी से पहले संविधान पढ़ने की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा नाम बदलने की राजनीति करती रही है, जबकि भाजपा काम करने में विश्वास रखती है.
अनुराग ने मनरेगा के नाम पर कांग्रेस को घेरा
हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आज मनरेगा के नाम को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन यह भूल रही है कि उसने खुद तीन बार इस योजना के नाम में बदलाव किया था. तब कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद नहीं आई. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को और मजबूत किया है और पहले जहां 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है.
महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति का आरोप
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को संविधान पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम कहां और कैसे जोड़ा जा सकता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नामदार बनाने में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा देश और समाज के भले के लिए आधुनिक तरीके से काम कर रही है.
नशे के खिलाफ सख्ती की जरूरत
अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ केवल कार्यक्रम करना काफी नहीं है, बल्कि सख्त कार्रवाई भी जरूरी है. उन्होंने अपील की कि नशे के खिलाफ सरकार, समाज और युवाओं को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी.
अनुराग ठाकुर ने दो टूक कहा कि कांग्रेस सरकार को नाम बदलने और बयानबाजी से बाहर निकलकर जमीन पर काम करना चाहिए. चाहे नशे का मुद्दा हो, आपदा के बाद की स्थिति हो या रोजगार से जुड़े सवाल, हर विषय पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और काम की राजनीति करती रहेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी.
