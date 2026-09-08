ETV Bharat / state

एरियर की 20 हजार की राहत से खिले चेहरे, अब 5 प्रतिशत डीए का इंतजार तेज

शिमला: लंबे समय से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के नियमित क्लास फोर कर्मचारियों के लिए सरकार का फैसला राहत लेकर आया है. अगस्त 2026 में एरियर की 20 हजार रुपये की राशि नकद भुगतान किए जाने के निर्णय से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. आर्थिक चुनौतियों के बीच मिलने वाली यह राशि कर्मचारियों के लिए भले ही बड़ी रकम न हो, लेकिन लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर बनी प्रतीक्षा के बीच इसे महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

सरकार के इस निर्णय का ग्रुप-डी कर्मचारी संघ ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार जताया है. हालांकि, एरियर की राहत मिलने के साथ ही कर्मचारियों ने अब महंगाई भत्ते की अगली मांग भी सरकार के समक्ष रख दी है. संघ ने 5 फीसदी डीए जारी करने की मांग करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का कुल 15 फीसदी डीए देय हो चुका है. ऐसे में अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिक गई है.

20 हजार के भुगतान से हजारों कर्मचारियों को राहत

ग्रुप-डी कर्मचारी संघ के प्रधान संदीप सिंह, महासचिव नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपप्रधान संजय, संयुक्त सचिव जसविंदर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि संशोधित वेतनमान के एरियर की 20 हजार रुपये की राशि अगस्त 2026 में नकद देने का सरकार का निर्णय सराहनीय है.

उन्होंने कहा कि लंबे समय से एरियर भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक राहत लेकर आया है. आर्थिक परिस्थितियों के बीच एरियर की राशि मिलने से प्रदेश के हजारों क्लास फोर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. संघ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाता है. संघ को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी और उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी.