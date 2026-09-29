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हिमाचल में नालागढ़ के पास ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप!, पुलिस ने की घेराबंदी, बम स्क्वॉड को बुलाने की तैयारी

नालागढ़ के पास ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप! ( ETV Bharat )

सोलन: हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के बरुणा पंचायत के दयोली गांव के पास ग्रेनेड मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और लोगों की आवाजाही रोक दी है. एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया है. ग्रेनेड की पिन निकली होने की बात सामने आई है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एसपी बद्दी से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो सका. पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर रखी है और बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया जा रहा है. ग्रेनेड सक्रिय था या नहीं और घटना में इसका इस्तेमाल हुआ अथवा नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

दयोली गांव के पास ग्रेनेड मिलने की सूचना (ETV Bharat)

बरुणा पंचायत के मोनू ठाकुर ने बताया, "सुबह दयोली में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस भी वहां मौजूद थी. स्थानीय लोगों ने एक पक्ष द्वारा दूसरे पर ग्रेनेड से हमला करने की बात कही. पुलिस को मौके से एक ग्रेनेड मिलने की जानकारी है, जबकि कुछ और ग्रेनेड होने की बात भी सामने आ रही है. पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को अपने साथ ले गई है".

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम (ETV Bharat)

केएल ठाकुर ने किया मौके का जायजा

पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. केएल ठाकुर ने बीबीएन में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए कांग्रेस सरकार और नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा पर निशाना साधा. ठाकुर ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खुलेआम माइनिंग और चिट्टा जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार हो रहा है और विधायक इस पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं.

पुलिस स्टेशन जोघन (ETV Bharat)

पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीबीएन में अपराध बढ़ा है. पिछले वर्ष पुलिस स्टेशन के बाहर ब्लास्ट की घटना और अब जिंदा ग्रेनेड मिलने की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और मौजूदा विधायक को घर बैठाएगी".

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