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हिमाचल के वनों में 50 हजार दिनों का स्थानीय काम उपलब्ध, जंगली आम, आंवला, पाइन नीडल्स आदि में छिपा 22600 करोड़ का खजाना

हिमाचल के जंगलों में ₹22,600 करोड़ की ग्रीन बायो-इकोनॉमी का खुलासा हुआ है. जानिए हिमाचल की इस छिपी वन संपदा की पूरी रिपोर्ट.

हिमाचल के वनों में 50 हजार दिनों का स्थानीय काम उपलब्ध
हिमाचल के वनों में 50 हजार दिनों का स्थानीय काम उपलब्ध (PIC CREDIT: HP Forest Inventory)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:49 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 3:37 PM IST

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शिमला: हिमाचल के घने जंगलों में वन संसाधनों के रूप में अमूल्य खजाना है. यहां के वन लोगों को पचास हजार दिन का स्थानीय कार्य उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं. हिमाचल के वनों में 4800 करोड़ रुपए के जंगली आम, 8700 करोड़ रुपए के आंवले, 1200 करोड़ रुपए के बुरांश के फूल, 5500 करोड़ रुपए की चीड़ की पत्तियां यानी पाइन नीडल्स मौजूद है. हिमाचल के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण चीड़ की पत्तियां हैं. हर साल 11 लाख टन चीड़ की पत्तियां सूख कर आग का कारण बनती हैं. इन पत्तियों को इको-कोल में बदलने से 5500 करोड़ रुपए आ सकते हैं और पचास हजार दिन का स्थानीय कार्य जुटाया जा सकता है. ये खुलासे एक रिपोर्ट में हुए हैं.

ये रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने तैयार की है. इस रिपोर्ट में 22600 करोड़ रुपए की ग्रीन बायो-इकोनॉमी का ब्यौरा दिया गया है. ये रिपोर्ट हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव केके पंत के साथ भारती इंस्टीट्यूट के एसोसिएटन प्रोफेसर अश्विनी छात्रे व राज्य सरकार के पर्यावरण निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल के जंगलों में अपार आर्थिक क्षमता छिपी हुई है. इस वन संपदा से चार मुख्य उद्योग चल सकते हैं. जंगली फलों व स्वास्थ्य उत्पादों के लिए यहां वनों में 11340 करोड़ रुपए का बाजार है. करीब पांच हजार करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी के उद्योग की क्षमता है.बायो-फ्यूल व निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए यहां के जंगलों में 760 करोड़ रुपए का बांस मौजूद है.

PIC CREDIT: HP Forest Inventory
कार्बन सिंक का काम करते हैं हिमाचल के जंगल (PIC CREDIT: HP Forest Inventory)

रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पांच सौ वन रक्षकों की टीम ने सहयोग किया है. रिपोर्ट के अनुसार अब हिमाचल का फॉरेस्ट कवर 28 फीसदी हो गया है. इसे 32 फीसदी करने का लक्ष्य है. दिलचस्प बात है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में पहली बार एआई के अलावा वैज्ञानिक तरीकों के साथ सेटेलाइट इमेजिंग का भी उपयोग किया गया है. वन रक्षकों ने चीड़, देवदार, बांस, आंवला, खैर, साल, बुरांश आदि पेड़ों का अध्ययन और सर्वे किया है. उपलब्ध डेटा को एआई और सेटेलाइट इमेजिंग तकनीक के साथ जोडक़र आकलन किए गए हैं.

देश को साफ हवा देते हैं हिमाचल के जंगल
देश को साफ हवा देते हैं हिमाचल के जंगल (PIC CREDIT: HP Forest Inventory)

देश को साफ हवा देते हैं हिमाचल के जंगल

हिमाचल के जंगलों में पेड़-पौधों ने 258 मिलियन टन कार्बन को अपने भीतर जमा करके रखा है. ये तो सभी जानते हैं कि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. साथ ही सीओटू को प्रकाश संश्लेषण के जरिए पतों, तनों व जड़ों में कार्बन के रूप में जमा कर लेते हैं. इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. इस प्रक्रिया को कार्बन सिंक कहते हैं. वाहन चलने से कार्बन डाइआक्साइड निकलती है, ईंधन जलने से भी यही होता है. ऐसे में वनों की भूमिका बढ़ती है. साधारण शब्दों में कहें तो वातावरण में प्रदूषण के कारण जो कार्बन डाइआक्साइड पैदा होता है, उस सीओटू के कार्बन का 25.8 करोड़ टन यानी 258 मिलियन टन हिमाचल के जंगलों ने अपने भीतर सोख कर रखा हुआ है, जिससे हवा साफ रहती है. यही कारण है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हर मंच पर हिमाचल को देश का फेफड़ा कहा है.

ये भी पढ़ें: जंगलों से जल्दी हटाएं अतिक्रमण, 31 दिसंबर तक वन विभाग के कब्जे में लें भूमि- PCCF

Last Updated : June 19, 2026 at 3:37 PM IST

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