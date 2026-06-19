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हिमाचल के वनों में 50 हजार दिनों का स्थानीय काम उपलब्ध, जंगली आम, आंवला, पाइन नीडल्स आदि में छिपा 22600 करोड़ का खजाना

हिमाचल के वनों में 50 हजार दिनों का स्थानीय काम उपलब्ध ( PIC CREDIT: HP Forest Inventory )

शिमला: हिमाचल के घने जंगलों में वन संसाधनों के रूप में अमूल्य खजाना है. यहां के वन लोगों को पचास हजार दिन का स्थानीय कार्य उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं. हिमाचल के वनों में 4800 करोड़ रुपए के जंगली आम, 8700 करोड़ रुपए के आंवले, 1200 करोड़ रुपए के बुरांश के फूल, 5500 करोड़ रुपए की चीड़ की पत्तियां यानी पाइन नीडल्स मौजूद है. हिमाचल के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण चीड़ की पत्तियां हैं. हर साल 11 लाख टन चीड़ की पत्तियां सूख कर आग का कारण बनती हैं. इन पत्तियों को इको-कोल में बदलने से 5500 करोड़ रुपए आ सकते हैं और पचास हजार दिन का स्थानीय कार्य जुटाया जा सकता है. ये खुलासे एक रिपोर्ट में हुए हैं. ये रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने तैयार की है. इस रिपोर्ट में 22600 करोड़ रुपए की ग्रीन बायो-इकोनॉमी का ब्यौरा दिया गया है. ये रिपोर्ट हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव केके पंत के साथ भारती इंस्टीट्यूट के एसोसिएटन प्रोफेसर अश्विनी छात्रे व राज्य सरकार के पर्यावरण निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र राणा ने जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल के जंगलों में अपार आर्थिक क्षमता छिपी हुई है. इस वन संपदा से चार मुख्य उद्योग चल सकते हैं. जंगली फलों व स्वास्थ्य उत्पादों के लिए यहां वनों में 11340 करोड़ रुपए का बाजार है. करीब पांच हजार करोड़ रुपए की खैर की लकड़ी के उद्योग की क्षमता है.बायो-फ्यूल व निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए यहां के जंगलों में 760 करोड़ रुपए का बांस मौजूद है. कार्बन सिंक का काम करते हैं हिमाचल के जंगल (PIC CREDIT: HP Forest Inventory)