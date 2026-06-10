रुका हुआ वेतन अब होगा रिलीज’, जुलाई में मिलेगा मंत्रियों-विधायकों का पूरा बकाया, CM पर रोक बरकरार
हिमाचल सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन स्थगन के फैसले को वापस ले लिया है. जुलाई-2026 में जनप्रतिनिधियों को रुका हुआ वेतन एकमुश्त मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 6:44 PM IST
शिमला: वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के संदेश के साथ कुछ महीने पहले मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारियों के वेतन पर लगाई गई अस्थायी रोक को हिमाचल सरकार ने अब वापस लेने का फैसला कर लिया है. सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य के जनप्रतिनिधियों को राहत मिली है, क्योंकि जून माह तक स्थगित रखा गया उनका वेतन अब जुलाई 2026 में एकमुश्त जारी किया जाएगा. हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन पर लागू 50 प्रतिशत अस्थायी स्थगन की व्यवस्था फिलहाल यथावत रखी गई है.
राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. अप्रैल में वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर लिए गए वेतन स्थगन के फैसले को अब संशोधित करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सभी विधायक अपने रुके हुए वेतन का भुगतान आगामी जुलाई में प्राप्त करेंगे. ऐसे में लंबे समय से बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे जनप्रतिनिधियों को अब राहत मिलने जा रही है.
मुख्यमंत्री का वेतन इस दिन तक रहेगा स्थगित
सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य) ने 10 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार 18 अप्रैल 2026 के उस आदेश में संशोधन किया गया है, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था. सरकार ने अब इस स्थगन को समाप्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि रोकी गई राशि का भुगतान जून 2026 के वेतन के साथ जुलाई 2026 में किया जाए. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के वेतन पर लागू 50 प्रतिशत अस्थायी वेतन स्थगन की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।.मुख्यमंत्री का आधा वेतन अगली अधिसूचना जारी होने तक स्थगित ही रहेगा.
राज्यपाल की मंजूरी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के तहत जारी इस अधिसूचना के साथ ही अप्रैल में लागू किया गया वेतन स्थगन आदेश आंशिक रूप से समाप्त हो गया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मुख्यमंत्री के वेतन संबंधी व्यवस्था में आगे क्या फैसला लिया जाता है और सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर आने वाले दिनों में क्या संकेत सामने आते हैं.
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