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रुका हुआ वेतन अब होगा रिलीज’, जुलाई में मिलेगा मंत्रियों-विधायकों का पूरा बकाया, CM पर रोक बरकरार

रुका हुआ वेतन अब होगा रिलीज ( FILE PHOTO )

शिमला: वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के संदेश के साथ कुछ महीने पहले मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के शीर्ष पदाधिकारियों के वेतन पर लगाई गई अस्थायी रोक को हिमाचल सरकार ने अब वापस लेने का फैसला कर लिया है. सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य के जनप्रतिनिधियों को राहत मिली है, क्योंकि जून माह तक स्थगित रखा गया उनका वेतन अब जुलाई 2026 में एकमुश्त जारी किया जाएगा. हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन पर लागू 50 प्रतिशत अस्थायी स्थगन की व्यवस्था फिलहाल यथावत रखी गई है. राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है. अप्रैल में वित्तीय परिस्थितियों के मद्देनजर लिए गए वेतन स्थगन के फैसले को अब संशोधित करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सभी विधायक अपने रुके हुए वेतन का भुगतान आगामी जुलाई में प्राप्त करेंगे. ऐसे में लंबे समय से बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे जनप्रतिनिधियों को अब राहत मिलने जा रही है. जारी की गई नोटिफिकेशन (ETV Bharat)