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धौलासिद्ध पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, परियोजना अधिग्रहण के लिए कोर्ट में दाखिल होगा शपथ पत्र

हिमाचल की संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:32 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा ब्यास नदी पर निर्माणाधीन 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को इस संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रदेश हित में परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने के लिए भी तैयार है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल की संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. धौलासिद्ध परियोजना को अपने अधीन लेने के साथ ही सरकार एसजेवीएनएल से लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को भी अपने अधीन लेने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है.

निर्धारित समय में पूरी हों परियोजनाएं

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से प्रदेश के लोगों को इनका अधिकतम लाभ मिल सकेगा.

450 मेगावाट शोंगटोंग परियोजना, अगले साल सितंबर तक होगी पूरी

अधिकारियों ने बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अगले वर्ष सितंबर तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएगी. इसके तहत तीन टरबाइनों की कमीशनिंग की जाएगी. परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) किया जाएगा.

पूह-समदो-काजा 66 केवी लाइन के काम में तेजी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने पूह से समदो और समदो से काजा तक निर्मित की जा रही 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन के कार्य की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.

बर्फबारी से पहले रंगरिक की सौर परियोजना चालू करने के निर्देश

इस बैठक में रंगरिक में निर्माणाधीन 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. इस परियोजना में 1 मेगावाट-घंटा (MWh) क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है. मुख्यमंत्री ने परियोजना को बर्फबारी शुरू होने से पहले कार्यशील बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बर्फबारी के मौसम में भी यह परियोजना सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

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