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धौलासिद्ध पर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, परियोजना अधिग्रहण के लिए कोर्ट में दाखिल होगा शपथ पत्र

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के हितों को प्राथमिकता देने की दिशा में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) द्वारा ब्यास नदी पर निर्माणाधीन 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को प्रदेश सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को इस संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं.