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वाहन मालिकों को बड़ी राहत, हिमाचल सरकार ने माफ किया वर्षों का टैक्स और जुर्माना, जानिए किन वाहनों को मिला फायदा?

हिमाचल परिवहन विभाग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित वाहन कर और जुर्माने की मार झेल रहे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने दो वाहन मालिकों को विशेष राहत प्रदान करते हुए उनके वाहनों पर बकाया टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और जुर्माने की राशि माफ करने का आदेश जारी किया है. परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एक मामले में करीब 11 वर्षों की अवधि का लंबित टैक्स और जुर्माना माफ किया गया है, जिससे संबंधित वाहन मालिक को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-C(9)-1/2026 के अनुसार कुल्लू जिला निवासी कृष्ण लाल के हल्के मालवाहक वाहन (HP 66A 0845) पर 24 जुलाई 2014 से 22 मई 2025 तक की अवधि का लंबित टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और उससे संबंधित जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है. वाहन मालिकों के वर्षों का टैक्स और जुर्माना माफ (Himachal Transport Dept)