वाहन मालिकों को बड़ी राहत, हिमाचल सरकार ने माफ किया वर्षों का टैक्स और जुर्माना, जानिए किन वाहनों को मिला फायदा?
हिमाचल परिवहन विभाग ने दो वाहन मालिकों के सालों से बकाया टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और जुर्माने को माफ करने का जारी किया आदेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लंबित वाहन कर और जुर्माने की मार झेल रहे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने दो वाहन मालिकों को विशेष राहत प्रदान करते हुए उनके वाहनों पर बकाया टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और जुर्माने की राशि माफ करने का आदेश जारी किया है. परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एक मामले में करीब 11 वर्षों की अवधि का लंबित टैक्स और जुर्माना माफ किया गया है, जिससे संबंधित वाहन मालिक को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.
परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-C(9)-1/2026 के अनुसार कुल्लू जिला निवासी कृष्ण लाल के हल्के मालवाहक वाहन (HP 66A 0845) पर 24 जुलाई 2014 से 22 मई 2025 तक की अवधि का लंबित टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और उससे संबंधित जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है.
टैक्स और जुर्माना दोनों माफ
सोलन जिले की निवासी कमला देवी की बस (HP 64 7506) के संबंध में भी सरकार ने राहत प्रदान की है. आदेश के अनुसार 20 जनवरी 2023 से 20 अप्रैल 2023 और 6 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक की अवधि का टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स और जुर्माना माफ किया गया है.
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राहत हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14(3) के तहत प्रदान की गई है. अधिनियम की उक्त धारा सरकार को विशेष परिस्थितियों में कर और जुर्माने में छूट या माफी देने का अधिकार प्रदान करती है. कई बार वाहन लंबे समय तक बंद रहने, दुर्घटना, आर्थिक संकट या अन्य कारणों से मालिक समय पर कर जमा नहीं कर पाते, जिससे उन पर भारी जुर्माना और बकाया राशि जमा हो जाती है. ऐसे मामलों में सरकार द्वारा दी गई यह राहत संबंधित वाहन मालिकों को बड़ी आर्थिक मदद प्रदान करती है.
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