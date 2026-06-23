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30 जून तक दिखे नतीजे, वरना होगी कार्रवाई, एचपी शिवा परियोजना में सुस्ती पर मंत्री जगत नेगी का बड़ा अल्टीमेटम

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक ( @DIPR )