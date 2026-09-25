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शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में नहीं बनेंगे 'माननीयों' के आवास, सरकार ने दिया बयान, हाईकोर्ट ने लिया रिकॉर्ड में

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय कमला नेहरू मातृ एवं शिशु कल्याण अस्पताल (प्रचलित नाम केएनएच) में माननीयों यानी विधायकों के आवास नहीं बनेंगे. इस बारे में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष बयान दिया है. वहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिमला के इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय मातृ व शिशु कल्याण अस्पताल में खाली होने वाले परिसर में विधायकों के आवास नहीं बनाए जाएंगे.

अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव की तरफ से दिए गए बयान को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है.

खंडपीठ के समक्ष पूर्व मेयर संजय चौहान की पत्नी व माकपा नेता फालमा चौहान की तरफ से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार के स्वास्थ्य सचिव और आईजीएमसी अस्पताल शिमला के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. रीता मित्तल ने हलफनामे पेश किए हैं.

अपने हलफनामें में स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी. उन्होंने अदालत को बताया कि इस अस्पताल का निर्माण 16.09 बीघा भूमि पर 18,564.25 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है.

इस निर्माण कार्य पर वर्ष 2019 में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. सरकार की ओर से साफ किया गया कि इस परिसर में विधायकों के आवास बनाने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है और खाली होने वाले स्थान का उपयोग केवल अस्पताल सेवाओं के विस्तार के लिए ही किया जाएगा.